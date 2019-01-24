Коляда — лучший в короткой программе на ЧЕ

Российский фигуристлидирует после короткой программы на чемпионате Европы, который проходит в Минске.

За свой прокат Коляда получил от судей 100,49 балла.

Его соотечественник Александр Самарин занимает второе место с результатом 91,97 балла.

Третьим идет действующий чемпион Европы испанец Хавьер Фернандес — 91,84 балла.

Еще один представитель России Максим Ковтун (87,70) располагается на пятой строчке.

Произвольные программы фигуристы представят 26 января.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Минск, Беларусь

Мужчины. После короткой программы

1. Михаил Коляда (Россия) — 100,49.

2. Александра Самарин (Россия) — 91,97.

3. Хавьер Фернандес (Испания) — 91,84.

4. Кевин Аймоз (Франция) — 88,02.

5. Максим Ковтун (Россия) — 87,70.

6. Даниэль Самохин (Израиль) — 86,48.

7. Алексей Быченко (Израиль) — 84,19.

8. Михал Бржезина (Чехия) — 83,66.

9. Даниэль Грассль (Италия) — 81,69.

10. Маттео Риццо (Италия) — 81,41. 0