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    Пройсс победила в масс-старте в Рупольдинге

    Биатлон
    Немецкая биатлонистка Франциска Пройсс стала победительницей масс-старта на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

    Франциска Пройсс и Ингрид Ландмарк Тандреволд на финише
    Франциска Пройсс и Ингрид Ландмарк Тандреволд на финише
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    Пройсс, не допустившая ни одного промаха, на финишных метрах дистанции всего на 0,2 секунды опередила норвежку Ингрид Ландмарк Тандреволд.

    Замкнула тройку сильнейших словачка Паулина Фиалкова.

    Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт заняла 17-е место.

    Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг (Германия). Масс-старт. Женщины

    1. Франциска Пройсс (Германия) — 32.34,0 (0 шт. кругов)
    2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — отставание 0,2 (0)
    3. Паулина Фиалкова (Словакия) — 15,1 (1)
    4. Ханна Эберг (Швеция) — 18,8 (2)
    5. Лена Хекки (Швейцария) — 19,4 (1)
    6. Ирина Кривко (Белоруссия) — 20,0 (1)...
    17. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 1.07,1 (2)
    18. Ирина Старых (Россия) — 1.09,4 (1)...
    20. Светлана Миронова (Россия) — 1.28,4 (3)...
    28. Евгения Павлова (Россия) — 3.17,5 (0) 0

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