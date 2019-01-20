Пройсс победила в масс-старте в Рупольдинге

Пройсс, не допустившая ни одного промаха, на финишных метрах дистанции всего на 0,2 секунды опередила норвежку Ингрид Ландмарк Тандреволд.
Замкнула тройку сильнейших словачка Паулина Фиалкова.
Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт заняла 17-е место.
Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг (Германия). Масс-старт. Женщины
1. Франциска Пройсс (Германия) — 32.34,0 (0 шт. кругов)
2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — отставание 0,2 (0)
3. Паулина Фиалкова (Словакия) — 15,1 (1)
4. Ханна Эберг (Швеция) — 18,8 (2)
5. Лена Хекки (Швейцария) — 19,4 (1)
6. Ирина Кривко (Белоруссия) — 20,0 (1)...
17. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 1.07,1 (2)
18. Ирина Старых (Россия) — 1.09,4 (1)...
20. Светлана Миронова (Россия) — 1.28,4 (3)...
28. Евгения Павлова (Россия) — 3.17,5 (0) 0