Конькобежка Фаткулина заняла второе место в забеге на 500 м на ЧЕ

Россиянкафинишировала второй в первом забеге на 500 метров в рамках чемпионата Европы по конькобежному спорту в спринтерском и классическом многоборье, проходящего в Италии.

Ольга Фаткулина twitter.com/ISU_Speed 1000 Фрибет для всех Забрать!

Российская спортсменка проиграла 0,52 секунды австрийке Ванессе Херцог, которая заняла первое место (37,611).

На третьей позиции расположилась другая спортсменка из России — Дарья Кочеткова (+0,55), а ее соотечественница Ирина Кузнецова — восьмая (+1,32).

Ранее россиянин Артём Кузнецов занял третье место в забеге на 500 метров у мужчин.

Победа досталась Каю Фербаю из Нидерландов, который преодолел дистанцию за 34,939 секунды. Кузнецов уступил ему 0,33 секунды. Вторым стал представитель Норвегии Ховард Лорентцен (+0,16).

Россиянка Наталья Воронина заняла пятое место в классическом многоборье, которое состоит из четырех дистанций.

На дистанции 500 м российская спортсменка заняла девятое место, 3000 м — четвертое, 1500 м — седьмое, 5000 м — четвертое. Таким образом, Воронина набрала 166,269 очка.

Победительницей стала Антоинетте де Йонг из Голландии, набравшая 162,918 очка. Второе место за Мартиной Сабликовой из Чехии (164,064), а третьей стала итальянка Франческа Лоллобриджида (164,937).

Россиянка Евгения Лаленкова — седьмая, Елизавета Казелина — девятая. 0