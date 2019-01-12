ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Центральный матч тура пройдет в ЛондонеАПЛ. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму», «Ливерпуль» сыграет с «Брайтоном», «Тоттенхэм» примет «МЮ»
  • 18:16
    • Елистратов и Просвирнова завоевали бронзу ЧЕ по шорт-треку
  • 18:07
    • Российский лыжник Ретивых стал вторым в спринте на этапе КМ в Дрездене
  • 17:55
    • Бе победил в гонке преследования, Логинов — пятый
  • 17:22
    • «Арсенал» проиграл в гостях «Вест Хэму»
  • 16:47
    • Россияне заняли весь подиум по итогам спринта на этапе Кубка IBU
    Все новости спорта

    Конькобежка Фаткулина заняла второе место в забеге на 500 м на ЧЕ

    Коньки
    Россиянка Ольга Фаткулина финишировала второй в первом забеге на 500 метров в рамках чемпионата Европы по конькобежному спорту в спринтерском и классическом многоборье, проходящего в Италии.

    Ольга Фаткулина
    Ольга Фаткулина
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Российская спортсменка проиграла 0,52 секунды австрийке Ванессе Херцог, которая заняла первое место (37,611).

    На третьей позиции расположилась другая спортсменка из России — Дарья Кочеткова (+0,55), а ее соотечественница Ирина Кузнецова — восьмая (+1,32).

    Ранее россиянин Артём Кузнецов занял третье место в забеге на 500 метров у мужчин.

    Победа досталась Каю Фербаю из Нидерландов, который преодолел дистанцию за 34,939 секунды. Кузнецов уступил ему 0,33 секунды. Вторым стал представитель Норвегии Ховард Лорентцен (+0,16).

    Россиянка Наталья Воронина заняла пятое место в классическом многоборье, которое состоит из четырех дистанций.

    На дистанции 500 м российская спортсменка заняла девятое место, 3000 м — четвертое, 1500 м — седьмое, 5000 м — четвертое. Таким образом, Воронина набрала 166,269 очка.

    Победительницей стала Антоинетте де Йонг из Голландии, набравшая 162,918 очка. Второе место за Мартиной Сабликовой из Чехии (164,064), а третьей стала итальянка Франческа Лоллобриджида (164,937).

    Россиянка Евгения Лаленкова — седьмая, Елизавета Казелина — девятая. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Герой безвременья: Антон Шипулин завершил карьеру
  • 26/12/2018 в 16:00
    •
  • Прогноз
  • «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль»
  • 1.85
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сохранит ли «Ливерпуль» отрыв от «Манчестер Сити»?
  • «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли «Хаддерсфилд» прервать серию поражений?
  • «Кардифф» — «Хаддерсфилд». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • «Бернли» — «Фулхэм»: будет упорная борьба за выживание
  • «Бернли» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Анахайм» — «Питтсбург» Хоккей НХЛ. Четыре очка Малкина, хет-трик Гюнцеля, шайба ДадоноваПодробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 января 08:470
  • 13:47
    • Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка IBU в Польше
  • 13:33
    • Сборная России проиграла Канаде в полуфинале женского МЧМ-2019
  • 15:33
    • Виттоцци выиграла гонку преследования в Оберхофе
    Уле Гуннар Сульшер Футбол Прорыв «МЮ». Главные секреты СульшераТренерские методики Уле Гуннара Сульшера позволили реанимировать «Манчестер Юнайтед» после увольнения Жозе Моуринью Вчера в 18:490
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Ливерпуль» отдаст много сил в Брайтоне
  • 4.60
    •
  • 18:23
    • Конькобежка Фаткулина заняла второе место в забеге на 500 м на ЧЕ
  • 17:14
    • «Севилья» объявила о переходе Эль-Хаддади
  • 17:03
    • «Леганес» на своем поле минимально переиграл «Уэску»
    Рауль де Томас Футбол Примера. «Райо Вальекано» выиграл у «Сельты», «Барселона» примет «Эйбар», «Реал» в гостях у «Бетиса»Подробности матчей 19-го тура испанской Примеры 17:180
  • 14:37
    • «Монако» арендовал экс-футболиста «Динамо»
  • 10:28
    • Малкин разделил звание первой звезды дня в НХЛ
  • 09:19
    • «Амур» назначил нового главного тренера
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон