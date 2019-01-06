Вяльбе: В целом команда на «Тур де Ски» выступила очень здорово

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР)оценила выступление российских лыжников на «Тур де Ски».

Напомним, что россиянка Наталья Непряева заняла второе место в общем зачете «Тур де Ски», у мужчин серебро завоевал Сергей Устюгов.

«Если оценивать выступление наших спортсменов на этой "Тур де Ски", то я поставлю им пятерку по пятибалльной шкале, потому что в целом команда выступила очень здорово.

Кто меня больше всех приятно удивил? В большей степени, конечно, девчонки, но и ребята тоже доставили много приятных эмоций.

Андрей Собакарев вчера очень хорошо выступил, сегодня Мельниченко сумел себя проявить, неожиданно легко справившись с горой», — приводит слова Вяльбе ТАСС. 0