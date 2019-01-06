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    Непряева: На последнем круге Седова тащила меня на своей спине

    Лыжи
    Российская лыжница Наталья Непряева, занявшая второе место в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, поделилась впечатлениями от гонки.

    Наталья Непряева
    Наталья Непряева
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    Победу одержала норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг.

    «Эстберг — очень сильная соперница. Она после бонусных секунд сразу включилась и пошла одним темпом, который остальные поддержать не смогли.

    На последнем круге мне очень помогла Настя Седова, которая тащила меня на своей спине, так сказать, и без неё с Кристой Пярмякоски мне было бы очень тяжело справляться. Спасибо ей за это.

    Какие мысли по поводу предстоящей гонки? Если честно, сейчас никаких мыслей, пока что хочу отдохнуть, восстановиться.

    Ну какие могут быть мысли? Как можно быстрее подняться в эту гору и не подпустить к себе тех, кто сзади, и приблизиться к первому месту.

    Я буду экономить силы до начала горы и постараюсь все силы отдать именно там. Но сейчас ещё трудно составить какую-то тактику, хочу отойти от этого старта», — цитирует Непряеву «Матч ТВ». 0

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