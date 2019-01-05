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    Большунов — третий в масс-старте на «Тур де Ски», Клебо одержал победу

    Лыжи
    Россиянин Александр Большунов стал третьим в масс-старте на 15 км классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.

    Александр Большунов
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    Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял итальянец Франческо Де Фабиани.

    Еще один представитель России Андрей Ларьков финишировал 4-м, Максим Вылегжанин — 5-м, Андрей Собакарев — шестым.

    Лыжные гонки, «Тур де Ски»
    Мужчины, масс-старт, 15 км, классический стиль

    1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 40.52,6
    2. Франческо Де Фабиани (Италия) — отставание 0,6
    3. Александр Большунов (Россия) — 2,6
    4. Андрей Ларьков (Россия) — 3,4
    5. Максим Вылегжанин (Россия) — 4,6
    6. Андрей Собакарев (Россия) — 6,3
    8. Денис Спицов (Россия) — 27,1
    11. Андрей Мельниченко (Россия) — 31,6
    16. Сергей Устюгов (Россия) — 42,0
    33. Александр Бессмертных (Россия) — 2.31,6 0

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