Большунов — третий в масс-старте на «Тур де Ски», Клебо одержал победу

Александр Большунов
skisport.ru/
Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял итальянец Франческо Де Фабиани.
Еще один представитель России Андрей Ларьков финишировал 4-м, Максим Вылегжанин — 5-м, Андрей Собакарев — шестым.
Лыжные гонки, «Тур де Ски»
Мужчины, масс-старт, 15 км, классический стиль
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 40.52,6
2. Франческо Де Фабиани (Италия) — отставание 0,6
3. Александр Большунов (Россия) — 2,6
4. Андрей Ларьков (Россия) — 3,4
5. Максим Вылегжанин (Россия) — 4,6
6. Андрей Собакарев (Россия) — 6,3
8. Денис Спицов (Россия) — 27,1
11. Андрей Мельниченко (Россия) — 31,6
16. Сергей Устюгов (Россия) — 42,0
33. Александр Бессмертных (Россия) — 2.31,6 0