ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри КейнКейн вернул «Тоттенхэм» в чемпионскую гонку
  • 17:40
    • Устюгов, Непряева и Седова завоевали медали в масс-старте «Тур де Ски»
  • 16:38
    • «Ювентус» подтвердил интерес к Рэмзи
  • 16:24
    • СМИ: «Зенит» нацелился на хавбека «Сент-Этьена»
  • 15:24
    • Медведев обыграл Маррея в Брисбене, Донской выбыл
  • 12:32
    • «Челси» подписал Пулишича
    Все новости спорта

    Устюгов, Непряева и Седова завоевали медали в масс-старте «Тур де Ски»

    Лыжи
    Российские лыжники успешно выступили в гонках с массовым стартом в рамках этапа «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.

    Натаья Непряева
    Натаья Непряева
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    У мужчин бронзовую награду завоевал Сергей Устюгов.

    Победу в гонке одержал норвежец Эмиль Иверсен, второе место занял итальянец Франческо Де Фабиани.

    У женщин Наталья Непряева финишировала второй, а Анастасия Седова — третьей. Первое место заняла норвежка Эмиль Иверсен.

    Масс-старт, 15 км. Мужчины

    1. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 45.30,3
    2. Франческо Де Фабиани (Италия) — отставание 0,9
    3. Сергей Устюгов (Россия) — 2,0
    7. Евгений Белов (Россия) — 4,4
    8. Андрей Ларьков (Россия) — 5,5
    10. Максим Вылегжанин (Россия) — 6,8...
    19. Андрей Мельниченко (Россия) — 13,4...
    27. Александр Бессмертных (Россия) — 17,5...
    32. Александр Большунов (Россия) — 19,1...
    41. Денис Спицов (Россия) — 21,6...
    46. Глеб Ретивых (Россия) — 24,9...
    50. Андрей Собакарев (Россия) — 28,4

    Масс-старт, 10 км. Женщины

    1. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 32.08,9
    2. Наталья Непряева (Россия) — отставание 0,1
    3. Анастасия Седова (Россия) — 5,3
    6. Юлия Белорукова (Россия) — 16,2
    ...18. Лидия Дуркина (Россия) — 1.15,5
    ...23. Мария Истомина (Россия) — 1.44,3
    ...31. Елена Соболева (Россия) — 2.07,3
    ...33. Анна Жеребятьева (Россия) — 2.14,0
    ...36. Анна Нечаевская (Россия) — 2.20,2. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Герой безвременья: Антон Шипулин завершил карьеру
  • 26/12/2018 в 16:00
    •
  • Прогноз
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»
  • 1.96
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Челси» побеждать?
  • «Челси» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Восстановится ли «Борнмут» после двух тяжелых поражений?
  • «Борнмут» — «Уотфорд». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Кто из аутсайдеров АПЛ улучшит турнирное положение?
  • «Хаддерсфилд Таун» — «Бернли». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Вегас» добыл четвертую победу подряд Хоккей НХЛ. «Нэшвилл» разгромил «Филадельфию», «Чикаго» уступил «Бостону»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 2 января 09:170
  • 18:10
    • «Монако» может усилиться опытным бразильским защитником
  • 17:55
    • Клопп считает «Манчестер Сити» лучшей командой в мире
  • 17:24
    • «Милан» хочет подписать бельгийского полузащитника
    Канада — Россия Хоккей Собранные россияне наказали напыщенных канадцев. Соперник повержен в ВанкувереСМИ — о победе подопечных Валерия Брагина над «кленовыми листьями» Вчера в 19:240
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «МЮ» поборется за четвертую победу подряд
  • 5.50
    •
  • 17:07
    • Полузащитник «Реала» выбыл на несколько недель
  • 16:53
    • Свитолина уступила Саснович в Брисбене
  • 16:10
    • Роналду: 2018 год был лучшим в моей карьере
    Джейми Варди Футбол АПЛ. «Лестер» выиграл у «Эвертона», «Арсенал» и «Тоттенхэм» разгромили соперниковОбзор матчей 21-го тура чемпионата Англии по футболу Вчера в 22:230
  • 15:54
    • СМИ: «Монако» согласовал трансфер полузащитника «Челси»
  • 15:38
    • Надаль снялся с турнира в Брисбене
  • 10:28
    • Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон