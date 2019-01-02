Устюгов, Непряева и Седова завоевали медали в масс-старте «Тур де Ски»

Российские лыжники успешно выступили в гонках с массовым стартом в рамках этапа «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.

У мужчин бронзовую награду завоевал Сергей Устюгов.

Победу в гонке одержал норвежец Эмиль Иверсен, второе место занял итальянец Франческо Де Фабиани.

У женщин Наталья Непряева финишировала второй, а Анастасия Седова — третьей. Первое место заняла норвежка Эмиль Иверсен.

Масс-старт, 15 км. Мужчины

1. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 45.30,3

2. Франческо Де Фабиани (Италия) — отставание 0,9

3. Сергей Устюгов (Россия) — 2,0

7. Евгений Белов (Россия) — 4,4

8. Андрей Ларьков (Россия) — 5,5

10. Максим Вылегжанин (Россия) — 6,8...

19. Андрей Мельниченко (Россия) — 13,4...

27. Александр Бессмертных (Россия) — 17,5...

32. Александр Большунов (Россия) — 19,1...

41. Денис Спицов (Россия) — 21,6...

46. Глеб Ретивых (Россия) — 24,9...

50. Андрей Собакарев (Россия) — 28,4