Устюгов, Непряева и Седова завоевали медали в масс-старте «Тур де Ски»

У мужчин бронзовую награду завоевал Сергей Устюгов.
Победу в гонке одержал норвежец Эмиль Иверсен, второе место занял итальянец Франческо Де Фабиани.
У женщин Наталья Непряева финишировала второй, а Анастасия Седова — третьей. Первое место заняла норвежка Эмиль Иверсен.
Масс-старт, 15 км. Мужчины
1. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 45.30,3
2. Франческо Де Фабиани (Италия) — отставание 0,9
3. Сергей Устюгов (Россия) — 2,0
7. Евгений Белов (Россия) — 4,4
8. Андрей Ларьков (Россия) — 5,5
10. Максим Вылегжанин (Россия) — 6,8...
19. Андрей Мельниченко (Россия) — 13,4...
27. Александр Бессмертных (Россия) — 17,5...
32. Александр Большунов (Россия) — 19,1...
41. Денис Спицов (Россия) — 21,6...
46. Глеб Ретивых (Россия) — 24,9...
50. Андрей Собакарев (Россия) — 28,4
Масс-старт, 10 км. Женщины
1. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 32.08,9
2. Наталья Непряева (Россия) — отставание 0,1
3. Анастасия Седова (Россия) — 5,3
6. Юлия Белорукова (Россия) — 16,2
...18. Лидия Дуркина (Россия) — 1.15,5
...23. Мария Истомина (Россия) — 1.44,3
...31. Елена Соболева (Россия) — 2.07,3
...33. Анна Жеребятьева (Россия) — 2.14,0
...36. Анна Нечаевская (Россия) — 2.20,2. 0
1. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 32.08,9