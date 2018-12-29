Нильссон выиграла спринт свободным стилем на «Тур де Ски»

В финале Нильссон показал результат 2 минуты 36,26 секунды.
Второе место заняла еще одна шведка Ида Ингемарсдоттер (+3,00), замкнула тройку сильнейших американка Джессика Диггинс (+3,07).
Россиянка Юлия Белорукова заняла четвертое место, уступив показателю лидера 3,16 секунды.
Наталья Непряева стала восьмой, Елена Соболева — 34-й, Мария Истомина — 44-й.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Тоблах, Италия
Женщины. Спринт, свободный стиль
1. Стина Нильссон (Швеция) — 2.36,26
2. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) — +3,00
3. Джессика Диггинс (США) — +3,07
4. Юлия Белорукова (Россия) — +3,16
5. Линн Семскар (Швеция) — 3,26
6. Сэди Бьорнсен (США) — 3,40
7. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)
8. Наталья Непряева (Россия)
9. Софи Колдуэл (США)
10. Лотта Венг (Норвегия) 0