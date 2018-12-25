Шипулин объявил о завершении карьеры

Чемпион Олимпийских игр 2014 года по биатлону россиянинобъявил о завершении карьеры.

Антон Шипулин biathlonrus.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Об этом спортсмен заявил на пресс-конференции. Последним его стартом станет «Рождественская гонка» в Гельзенкирхене 29 декабря.

«Мы будем выступать в "Рождественской гонке" вместе с Екатериной Юрловой. Хочу объявить главное — эта гонка будет последней в моей профессиональной карьере. Я принял решение, что моя спортивная карьера заканчивается», — цитирует Шипулина ТАСС.

Шипулин является олимпийским чемпионом 2014 года и бронзовым призером Олимпиады-2010 в эстафетных гонках. Спортсмен также шесть раз становился призером чемпионатов мира (три серебра, три бронзы), а в 2017 году стал чемпионом мира в эстафете.

В начале октября 2018 года Шипулин сообщил о решении продолжить карьеру, однако на стартовых этапах Кубка мира и Кубка IBU не выступал. 0