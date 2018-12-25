ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Адриен РабьоТрансферный дайджест. 18-24 декабря
  • 11:23
    • Дзюба назван лучшим футболистом России 2018 года
  • 11:05
    • Шипулин объявил о завершении карьеры
  • 10:03
    • СОБР и спецслужбы проводят обыски и задержания у болельщиков ЦСКА
  • 08:32
    • 600-й гол Овечкина признан лучшим в НХЛ в 2018 году
  • 08:15
    • «Спартак» отравится на сбор без ряда игроков
    Все новости спорта

    Шипулин объявил о завершении карьеры

    Биатлон
    Чемпион Олимпийских игр 2014 года по биатлону россиянин Антон Шипулин объявил о завершении карьеры.

    Антон Шипулин
    Антон Шипулин
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Об этом спортсмен заявил на пресс-конференции. Последним его стартом станет «Рождественская гонка» в Гельзенкирхене 29 декабря.

    «Мы будем выступать в "Рождественской гонке" вместе с Екатериной Юрловой. Хочу объявить главное — эта гонка будет последней в моей профессиональной карьере. Я принял решение, что моя спортивная карьера заканчивается», — цитирует Шипулина ТАСС.

    Шипулин является олимпийским чемпионом 2014 года и бронзовым призером Олимпиады-2010 в эстафетных гонках. Спортсмен также шесть раз становился призером чемпионатов мира (три серебра, три бронзы), а в 2017 году стал чемпионом мира в эстафете.

    В начале октября 2018 года Шипулин сообщил о решении продолжить карьеру, однако на стартовых этапах Кубка мира и Кубка IBU не выступал. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Феерия юниорок Тутберидзе затмила все остальные события ЧР
  • Вчера в 01:57
    •
  • Прогноз
  • «Ливерпуль» — «Ньюкасл»
  • 1.79
  • Завтра в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА и «Кунь Лунь» должны сыграть результативный поединок
  • «Кунь Лунь» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • Прервется ли безвыигрышная серия «Милана»?
  • «Фрозиноне» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 4.50
    •
  • «Вулверхэмптон» разберется с аутсайдером
  • «Фулхэм» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Торонто» — «Детройт» Хоккей НХЛ. Дубли Терявяйнена и Ахо, передача Ковальчука, 8 штрафных минут РадуловаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 24 декабря Вчера в 09:080
  • 10:19
    • Головин — в десятке худших трансферов Лиги 1 в 2018 году
  • 12:12
    • «Лилль» хочет выручить 80 миллионов евро за своего форварда
  • 11:54
    • «Барселона» откажется от трансфера де Лигта
    Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная Прочие Феерия юниорок Тутберидзе затмила все остальные события ЧРСМИ подвели итоги чемпионата России по фигурному катанию Вчера в 01:570
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Прервет ли СКА серию поражений?
  • 3.95
    •
  • 11:37
    • Наингголан может зимой покинуть «Интер»
  • 10:53
    • Халк планирует вернуться в Бразилию
  • 10:36
    • ЦСКА продлит контракт с Черновым
    «Ливерпуль» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон», «МЮ» разгромил «Кардифф», «МанСити» проиграл «Кристал Пэласу»Подробности матчей 18 тура английской Премьер лиги 23/12/2018 в 21:150
  • 09:04
    • «Милан» интересуется форвардом ПСВ
  • 08:49
    • «Барселона» намерена включить Коутиньо в сделку по Мбаппе
  • 21:52
    • «Авангард» нанес поражение «Сибири»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон