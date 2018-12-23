Медведва и Туктамышева не попали в заявку сборной России на ЧЕ

Исполком ФФККР утвердил предложенный тренерским советом Федерации состав российских фигуристов на чемпионат Европы, который пройдет в январе в Минске, передает «Спорт-Экспресс».

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Отметим, что в основном составе отсутствует Евгения Медведева, которая стала лишь пятой на ЧР, а также Елизавета Туктамышева, пропустившая турнир по болезни.

Медалистки чемпионата России — Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная не смогут принять участие в чемпионате Европы по регламенту. Согласно правилу 108 общего регламента, в турнире могут участвовать спортсменки, которым до 1 июля исполнилось 15 лет.

Состав команды на чемпионат Европы:

Женщины: Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова.

Запасные: Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева.

Мужчины: Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин.

Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов.

Пары: Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Наталья Забияко — Александр Энберт, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Анастасия Мишина — Александр Галлямов. 0