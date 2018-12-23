Медведва и Туктамышева не попали в заявку сборной России на ЧЕ

Отметим, что в основном составе отсутствует Евгения Медведева, которая стала лишь пятой на ЧР, а также Елизавета Туктамышева, пропустившая турнир по болезни.
Медалистки чемпионата России — Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная не смогут принять участие в чемпионате Европы по регламенту. Согласно правилу 108 общего регламента, в турнире могут участвовать спортсменки, которым до 1 июля исполнилось 15 лет.
Состав команды на чемпионат Европы:
Женщины: Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова.
Запасные: Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева.
Мужчины: Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин.
Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов.
Пары: Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Наталья Забияко — Александр Энберт, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.
Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Анастасия Мишина — Александр Галлямов. 0