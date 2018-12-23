Фуркад: Надеюсь уровень своих выступлений к январю

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал свои результаты на декабрьских этапах Кубка мира.

«Я начал плохо, а потом закончились резервы, чтобы что-то уже изменить. Я должен быть готов на 100 процентов. Постараюсь использовать перерыв, чтобы повысить свой уровень к январю.

Я слишком нестабилен в начале сезона, и я еще не выдал эталонную гонку, на которую мог бы ориентироваться. Декабрь получился очень неровным.

Главное, на чем я концентрируюсь, — мне нужно найти некоторую свежесть, потому что сейчас я не могу быть впереди.

Подготовка не оправдалась для меня, но я рад, что мои товарищи по команде выигрывают. Надеюсь присоединиться к ним как можно скорее», — сказал Фуркад в интервью L’Equipe. 0