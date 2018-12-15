Конькобежка Шихова завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Голландии

Екатерина Шихова
twitter.com/ISU_Speed
Победила пятикратная олимпийская чемпионка Ирен Вюст, обновившая мировой рекорд на равнинных катках. Второе место заняла американка Бриттани Боу.
В десятку лучших попала ещё одна россиянка — Елизавета Казелина показала 10-е время.
Конькобежный спорт. Кубок мира. Четвёртый этап.
Женщины. 1500 м. Дивизион А
1. Ирен Вюст (Нидерланды) — 1.53,30 (рекорд мира на равнинных катках).
2. Бриттани Боу (США) — +0,70.
3. Екатерина Шихова (Россия) — +0,73…
10. Елизавета Казелина (Россия) — +3,24.
11. Евгения Лаленкова (Россия) — +3,66…
18. Елена Сохрякова (Россия) — +4,11. 0