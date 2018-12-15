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    Конькобежка Шихова завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Голландии

    Коньки
    Россиянка Екатерина Шихова заняла третье место на дистанции 1 500 метров на этапе Кубка мира в Голландии.

    Екатерина Шихова
    Екатерина Шихова
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    Победила пятикратная олимпийская чемпионка Ирен Вюст, обновившая мировой рекорд на равнинных катках. Второе место заняла американка Бриттани Боу.

    В десятку лучших попала ещё одна россиянка — Елизавета Казелина показала 10-е время.

    Конькобежный спорт. Кубок мира. Четвёртый этап.
    Женщины. 1500 м. Дивизион А

    1. Ирен Вюст (Нидерланды) — 1.53,30 (рекорд мира на равнинных катках).
    2. Бриттани Боу (США) — +0,70.
    3. Екатерина Шихова (Россия) — +0,73…
    10. Елизавета Казелина (Россия) — +3,24.
    11. Евгения Лаленкова (Россия) — +3,66…
    18. Елена Сохрякова (Россия) — +4,11. 0

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