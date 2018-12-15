Конькобежка Шихова завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Голландии

Россиянказаняла третье место на дистанции 1 500 метров на этапе Кубка мира в Голландии.

Победила пятикратная олимпийская чемпионка Ирен Вюст, обновившая мировой рекорд на равнинных катках. Второе место заняла американка Бриттани Боу.

В десятку лучших попала ещё одна россиянка — Елизавета Казелина показала 10-е время.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Четвёртый этап.

Женщины. 1500 м. Дивизион А

1. Ирен Вюст (Нидерланды) — 1.53,30 (рекорд мира на равнинных катках).

2. Бриттани Боу (США) — +0,70.

3. Екатерина Шихова (Россия) — +0,73…

10. Елизавета Казелина (Россия) — +3,24.

11. Евгения Лаленкова (Россия) — +3,66…

18. Елена Сохрякова (Россия) — +4,11. 0