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    IBU решил не применять санкции к российским биатлонистам

    Биатлон Допинг Вокруг спорта
    На заседании исполкома IBU принято решение по делу российских биатлонистов. Как сообщается в официальном Twitter организации, они не будут отстранены.

    IBU решил не применять санкции к российским биатлонистам
    IBU решил не применять санкции к российским биатлонистам
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    «Исполнительный комитет IBU обсудил информацию, представленную австрийскими властями в связи с антидопинговым расследованием в отношении российской команды.

    Исполнительный совет считает, что в настоящее время никаких действий не требуется. Частично это связано с тем, что австрийские власти не предоставили IBU никакой дополнительной информации о текущем расследовании, помимо того, что было опубликовано.

    IBU по-прежнему сосредоточен на работе с нынешним руководством Союза биатлонистов России над выполнением критериев, которые обеспечат наличие у СБР надежной антидопинговой программы», — говорится в заявлении IBU.

    Напомним, ряд представителей сборной подозревается в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году. В число фигурантов дела помимо спортсменов попали и некоторые представители сборной из числа врачей и тренеров. 0

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