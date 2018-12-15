На заседании исполкома IBU принято решение по делу российских биатлонистов. Как сообщается в официальном Twitter организации, они не будут отстранены.

IBU решил не применять санкции к российским биатлонистам twitter.com/biathlonworld 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Исполнительный комитет IBU обсудил информацию, представленную австрийскими властями в связи с антидопинговым расследованием в отношении российской команды.

Исполнительный совет считает, что в настоящее время никаких действий не требуется. Частично это связано с тем, что австрийские власти не предоставили IBU никакой дополнительной информации о текущем расследовании, помимо того, что было опубликовано.

IBU по-прежнему сосредоточен на работе с нынешним руководством Союза биатлонистов России над выполнением критериев, которые обеспечат наличие у СБР надежной антидопинговой программы», — говорится в заявлении IBU.

Напомним, ряд представителей сборной подозревается в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году. В число фигурантов дела помимо спортсменов попали и некоторые представители сборной из числа врачей и тренеров. 0