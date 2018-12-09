ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алина ЗагитоваТрон зашатался. Загитова в Ванкувере уступила Кихире
  • 15:58
    • «Эйбар» и «Леванте» забили восемь голов
  • 15:48
    • «Динамо» разгромило «Урал» в домашнем матче
  • 14:59
    • «Краснодар» — «Уфа»: Вандерсон и Тилль — в старте
  • 14:14
    • Логинов упал и стал третьим в гонке преследования Поклюки
  • 13:58
    • Россиянки завоевали серебро на этапе Кубка мира по лыжам
    Все новости спорта

    Россиянки завоевали серебро на этапе Кубка мира по лыжам

    Лыжи
    На этапе Кубка мира по лыжам в Бейтостолене (Норвегия) подошла к концу женская эстафета. Сборная России-2 в составе Лидии Дуркиной, Анны Жеребятьевой, Марии Истоминой и Елены Соболевой заняла второе место, передает «Чемпионат».

    Россиянки уступили только Норвегии
    Россиянки уступили только Норвегии
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Победу одержала команда Норвегии-1, за которую выступили Хейди Венг, Терезе Йохауг, Рагниль Хага и Ингвильд Флугстад Эстберг. Юханна Матинтало, Криста Пярмякоски, Риита-Лииса Ропонен и Эвелийна Пийппо из первой команды Финляндии замкнули призовую тройку.

    Лыжные гонки. Кубок мира. Бейтостолен, Норвегия

    Женщины. Эстафета 4х5 км

    1. Норвегия-1 (Хейди Венг, Терезе Йохауг, Рагниль Хага, Ингвильд Флугстад Эстберг) — 57.23,6.
    2. Россия-2 (Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Елена Соболева) +37,3.
    3. Финляндия-1 (Юханна Матинтало, Криста Пярмякоски, Риита-Лииса Ропонен, Эвелийна Пийппо) +37,8.
    4. Россия-1 (Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анастасия Седова, Анна Нечаевская) +40,9.
    5. США-1 (Сэйди Бьорнсен, Роси Бреннен, Кейтлин Паттерсон, Джессика Диггинс) +48,0.
    6. Швеция (Эвелина Сеттлин, Шарлотт Калла, Эбба Андерссон, Ида Ингемарсдоттер) +50,0.
    7. Норвегия-2 (Анна Свенсен, Астрид Якобсен, Силье Эйре Слинд, Тириль Уднес Венг) +53,6. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Фуркад без конкурентов и новая надежда для сборной России
  • 02/12/2018 в 01:49
    •
  • Прогноз
  • «Краснодар» — «Уфа»
  • 2.00
  • Сегодня в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Краснодар» погоню за «Зенитом»?
  • «Краснодар» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • В игре ЦСКА и «Салавата Юлаева» можно рассчитывать на поздний гол
  • ЦСКА — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Справится ли «Реал» с аутсайдером?
  • «Уэска» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Анжи» — «Спартак» Футбол Одиннадцатиметровая победа «Спартака»Реакция спортивных СМИ на крупную победу «Спартака» в Каспийске 02:060
  • 10:16
    • «Атланта» стала чемпионом MLS
  • 10:03
    • Холлоуэй досрочно победил Ортегу и сохранил титул UFC
  • 08:59
    • «Лейкерс» обыграли «Мемфис», «Даллас» одолел «Хьюстон»
    «Локомотив» — «Оренбург» Футбол Победа «Локо»: гениальный камбэк или валидольный отскок?Волевая победа «Локомотива» над «Оренбургом» — в нашем обзоре прессы 00:160
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Реал» сократит отставание от лидеров
  • 5.16
    •
  • 14:47
    • Анчелотти: Матч с «Ливерпулем» будет захватывающим
  • 14:31
    • Логинов: Воткнул себе палку в ботинок и упал
  • 13:27
    • Российская скелетонистка Никитина победила на этапе Кубка мира в Латвии
    «Атлетико» — «Алавес» Футбол Примера. «Атлетико» разгромил «Алавес», «Барса» выиграла каталонское дерби, «Реал» в гостях у «Уэски»Подробности матчей 15-го тура испанской Примеры 01:100
  • 08:37
    • Ломаченко победил Педрасу в чемпионском бою
  • 08:29
    • Тарасова и Морозов — бронзовые призеры финала Гран-при
  • 08:15
    • Синицина и Кацалапов заняли второе место в финале Гран-при
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон