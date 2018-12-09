Россиянки завоевали серебро на этапе Кубка мира по лыжам

Победу одержала команда Норвегии-1, за которую выступили Хейди Венг, Терезе Йохауг, Рагниль Хага и Ингвильд Флугстад Эстберг. Юханна Матинтало, Криста Пярмякоски, Риита-Лииса Ропонен и Эвелийна Пийппо из первой команды Финляндии замкнули призовую тройку.
Лыжные гонки. Кубок мира. Бейтостолен, Норвегия
Женщины. Эстафета 4х5 км
Женщины. Эстафета 4х5 км
1. Норвегия-1 (Хейди Венг, Терезе Йохауг, Рагниль Хага, Ингвильд Флугстад Эстберг) — 57.23,6.
2. Россия-2 (Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Елена Соболева) +37,3.
3. Финляндия-1 (Юханна Матинтало, Криста Пярмякоски, Риита-Лииса Ропонен, Эвелийна Пийппо) +37,8.
4. Россия-1 (Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анастасия Седова, Анна Нечаевская) +40,9.
5. США-1 (Сэйди Бьорнсен, Роси Бреннен, Кейтлин Паттерсон, Джессика Диггинс) +48,0.
6. Швеция (Эвелина Сеттлин, Шарлотт Калла, Эбба Андерссон, Ида Ингемарсдоттер) +50,0.
7. Норвегия-2 (Анна Свенсен, Астрид Якобсен, Силье Эйре Слинд, Тириль Уднес Венг) +53,6. 0