Тонсет — победитель гонки преследования в Лиллехаммере, Большунов — пятый

Дистанцию в 15 километров классическим стилем он преодолел за 44 минуты 13,8 секунды.
Второе место занял Шур Рете, третье — Эмиль Иверсен. Таким образом, весь пьедестал почета оказался норвежским.
Лучшим из россиян стал Александр Большунов, который финишировал пятым с отставанием в 1 минуту 04,5 секунды.
Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер, Норвегия
Мужчины. 15 км, Гонка преследования, классический стиль
1. Дидрик Тонсет (Норвегия) — 44.13,8
2. Шур Рете (Норвегия) — +1,6
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +1.03,3
4. Калле Хальфварссон (Швеция) — +1.04,4
5. Александр Большунов (Россия) — +1.04,5
6. Андрей Ларьков (Россия) — +1.05,0
11. Иван Якимушкин (Россия) — +1.06,2
20. Алексей Червоткин (Россия) — +1.10,0
21. Андрей Мельниченко (Россия) — +1.10,6
25. Максим Вылегжанин (Россия) — +1.12,8
27. Денис Спицов (Россия) — +1.15,8
45. Андрей Собакарев (Россия) — +2.41,1
55. Глеб Ретивых (Россия) — +3.50,1
В женской гонке преследования победу одержала норвежка Тереза Йохауг. Она преодолела дистанцию за 29 минут 35,5 секунды.
Второй стала шведка Эбба Андерссон, третьей — норвежка Ингвильд Остберг. Лучшей среди россиянок стала Наталья Непряева — восьмое место.
Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер, Норвегия
Женщины. 10 км, Гонка преследования, классический стиль
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 29.35,5
2. Эбба Андресон (Швеция) — +16,8
3. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — +17,9
4. Шарлотт Калла (Швеция) — +23,1
5. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +1.04,2
8. Наталья Непряева (Россия) — +2.05,3
11. Юлия Белорукова (Россия) — +2.37,3
21. Мария Истомина (Россия) — +4.00,5
26. Лидия Дуркина (Россия) — +4.17,9
27. Анна Жеребятьева (Россия) — +4.33,8
39. Елена Соболева (Россия) — +5.37,6
44. Наталья Матвеева (Россия) — +6.20,3
46. Татьяна Алешина (Россия) — +6.42,8
51. Евгения Шаповалова (Россия) — +8.07,1 0