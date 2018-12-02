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    Тонсет — победитель гонки преследования в Лиллехаммере, Большунов — пятый

    Лыжи
    Норвежец Дидрик Тонсет выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере.

    Дидрик Тонсет
    Дидрик Тонсет
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    Дистанцию в 15 километров классическим стилем он преодолел за 44 минуты 13,8 секунды.

    Второе место занял Шур Рете, третье — Эмиль Иверсен. Таким образом, весь пьедестал почета оказался норвежским.

    Лучшим из россиян стал Александр Большунов, который финишировал пятым с отставанием в 1 минуту 04,5 секунды.

    Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер, Норвегия
    Мужчины. 15 км, Гонка преследования, классический стиль

    1. Дидрик Тонсет (Норвегия) — 44.13,8
    2. Шур Рете (Норвегия) — +1,6
    3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +1.03,3
    4. Калле Хальфварссон (Швеция) — +1.04,4
    5. Александр Большунов (Россия) — +1.04,5
    6. Андрей Ларьков (Россия) — +1.05,0
    11. Иван Якимушкин (Россия) — +1.06,2
    20. Алексей Червоткин (Россия) — +1.10,0
    21. Андрей Мельниченко (Россия) — +1.10,6
    25. Максим Вылегжанин (Россия) — +1.12,8
    27. Денис Спицов (Россия) — +1.15,8
    45. Андрей Собакарев (Россия) — +2.41,1
    55. Глеб Ретивых (Россия) — +3.50,1

    В женской гонке преследования победу одержала норвежка Тереза Йохауг. Она преодолела дистанцию за 29 минут 35,5 секунды.

    Второй стала шведка Эбба Андерссон, третьей — норвежка Ингвильд Остберг. Лучшей среди россиянок стала Наталья Непряева — восьмое место.

    Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер, Норвегия
    Женщины. 10 км, Гонка преследования, классический стиль

    1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 29.35,5
    2. Эбба Андресон (Швеция) — +16,8
    3. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — +17,9
    4. Шарлотт Калла (Швеция) — +23,1
    5. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +1.04,2
    8. Наталья Непряева (Россия) — +2.05,3
    11. Юлия Белорукова (Россия) — +2.37,3
    21. Мария Истомина (Россия) — +4.00,5
    26. Лидия Дуркина (Россия) — +4.17,9
    27. Анна Жеребятьева (Россия) — +4.33,8
    39. Елена Соболева (Россия) — +5.37,6
    44. Наталья Матвеева (Россия) — +6.20,3
    46. Татьяна Алешина (Россия) — +6.42,8
    51. Евгения Шаповалова (Россия) — +8.07,1 0

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