Тонсет — победитель гонки преследования в Лиллехаммере, Большунов — пятый

Норвежецвыиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере.

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Дистанцию в 15 километров классическим стилем он преодолел за 44 минуты 13,8 секунды.

Второе место занял Шур Рете, третье — Эмиль Иверсен. Таким образом, весь пьедестал почета оказался норвежским.

Лучшим из россиян стал Александр Большунов, который финишировал пятым с отставанием в 1 минуту 04,5 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер, Норвегия

Мужчины. 15 км, Гонка преследования, классический стиль

1. Дидрик Тонсет (Норвегия) — 44.13,8

2. Шур Рете (Норвегия) — +1,6

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +1.03,3

4. Калле Хальфварссон (Швеция) — +1.04,4

5. Александр Большунов (Россия) — +1.04,5

6. Андрей Ларьков (Россия) — +1.05,0

11. Иван Якимушкин (Россия) — +1.06,2

20. Алексей Червоткин (Россия) — +1.10,0

21. Андрей Мельниченко (Россия) — +1.10,6

25. Максим Вылегжанин (Россия) — +1.12,8

27. Денис Спицов (Россия) — +1.15,8

45. Андрей Собакарев (Россия) — +2.41,1

55. Глеб Ретивых (Россия) — +3.50,1

В женской гонке преследования победу одержала норвежка Тереза Йохауг. Она преодолела дистанцию за 29 минут 35,5 секунды.

Второй стала шведка Эбба Андерссон, третьей — норвежка Ингвильд Остберг. Лучшей среди россиянок стала Наталья Непряева — восьмое место.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер, Норвегия

Женщины. 10 км, Гонка преследования, классический стиль

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 29.35,5

2. Эбба Андресон (Швеция) — +16,8

3. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — +17,9

4. Шарлотт Калла (Швеция) — +23,1

5. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +1.04,2

8. Наталья Непряева (Россия) — +2.05,3

11. Юлия Белорукова (Россия) — +2.37,3

21. Мария Истомина (Россия) — +4.00,5

26. Лидия Дуркина (Россия) — +4.17,9

27. Анна Жеребятьева (Россия) — +4.33,8

39. Елена Соболева (Россия) — +5.37,6

44. Наталья Матвеева (Россия) — +6.20,3

46. Татьяна Алешина (Россия) — +6.42,8

51. Евгения Шаповалова (Россия) — +8.07,1 0