17-летняя россиянка Яковлева победила на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина

Россиянкапобедила на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина.

17-летняя спортсменка показала лучший результат на этапе в Лиллехаммере. Ее сумма за две попытки — 273,9. Для Яковлевой это всего лишь четвертое выступление на Кубке мира в карьере.

Второй стала олимпийская чемпионка Пхенчхана норвежка Марен Лундбю (269,0), бронзу завоевала словенка Эма Клинец (265,9).

Это вторая победа российской прыгуньи в истории Кубка мира. В сезоне-2013/14 на этапе в Чайковском выиграла Ирина Аввакумова.

18 ноября впервые в истории Кубка мира победу одержал представитель России у мужчин — Евгений Климов первенствовал в польской Висле.

В общем зачете Кубка мира Яковлева поднялась на второе место. Выше нее расположилась только норвежка Марен Луннбю. 0