Двукратная олимпийская чемпионка пропустит декабрьские этапы Кубка мира

Двукратная олимпийская чемпионкапропустит декабрьские этапы Кубка мира по биатлону, сообщает ZDF.

Лаура Дальмайер t-online.de 1000 Фрибет для всех Забрать!

25-летняя спортсменка пока сосредоточиться на тренировочном процессе, к которому она приступила лишь в начале ноября из-за проблем со здоровьем.

«Мне бы хотелось принять участие в первых гонках сезона, но мы с самого начала решили, что я вернусь на Кубок мира, только когда буду на сто процентов готова к нагрузкам. Сейчас это не так, несмотря на то, что на тренировках я чувствую себя неплохо.

Это нелегкое решение, рассчитанное на долгосрочную перспективу», — заявила Дальмайер.

Новый биатлонный сезон стартует 2 декабря в словенской Поклюке. 0