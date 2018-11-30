Двукратная олимпийская чемпионка пропустит декабрьские этапы Кубка мира

Лаура Дальмайер
t-online.de
25-летняя спортсменка пока сосредоточиться на тренировочном процессе, к которому она приступила лишь в начале ноября из-за проблем со здоровьем.
«Мне бы хотелось принять участие в первых гонках сезона, но мы с самого начала решили, что я вернусь на Кубок мира, только когда буду на сто процентов готова к нагрузкам. Сейчас это не так, несмотря на то, что на тренировках я чувствую себя неплохо.
Это нелегкое решение, рассчитанное на долгосрочную перспективу», — заявила Дальмайер.
Новый биатлонный сезон стартует 2 декабря в словенской Поклюке. 0