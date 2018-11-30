ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» ведет борьбу за победу в группеЛига Европы: кто прошел в плей-офф, кто выбыл и у кого есть шанс
  • 19:25
    • Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
  • 19:16
    • УЕФА может наказать «Спартак» за выбежавшего на поле болельщика
  • 19:07
    • IBU открыл допинг-дела в отношении четырех российских биатлонистов
  • 16:44
    • Месси признан игроком недели в Лиге чемпионов
  • 16:15
    • КХЛ объявила состав участников Матча звезд
    Все новости спорта

    Двукратная олимпийская чемпионка пропустит декабрьские этапы Кубка мира

    Биатлон
    Двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер пропустит декабрьские этапы Кубка мира по биатлону, сообщает ZDF.

    Лаура Дальмайер
    Лаура Дальмайер
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    25-летняя спортсменка пока сосредоточиться на тренировочном процессе, к которому она приступила лишь в начале ноября из-за проблем со здоровьем.

    «Мне бы хотелось принять участие в первых гонках сезона, но мы с самого начала решили, что я вернусь на Кубок мира, только когда буду на сто процентов готова к нагрузкам. Сейчас это не так, несмотря на то, что на тренировках я чувствую себя неплохо.

    Это нелегкое решение, рассчитанное на долгосрочную перспективу», — заявила Дальмайер.

    Новый биатлонный сезон стартует 2 декабря в словенской Поклюке. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Провал Медведевой. Работа с Орсером пока не приносит хороших результатов
  • 26/11/2018 в 14:01
    •
  • Прогноз
  • «Питтсбург» — «Филадельфия»
  • 1.72
  • Послезавтра в 03:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Потерпит ли «Динамо» второе за сезон поражение в Казани?
  • «Рубин» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Выберется ли «Фортуна» из зоны вылета?
  • «Фортуна» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • «Волки» прервуют безвыигрышную серию в Уэльсе
  • «Кардифф Сити» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Спартак» — «Рубин» Футбол «Спартак» рассыпался после нападения болельщика на ГлушаковаРеакция спортивных СМИ на поражение красно-белых в матче с «Рапидом» 00:100
  • 13:27
    • ФИФА может ограничить аренду игроков с 2020 года
  • 13:13
    • УЕФА назвал команду недели в Лиге Европы
  • 11:52
    • Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ
    Неймар Футбол Хороший, плохой и задиристый Неймар. Бразильцу пора менятьсяФорвард «Пари Сен-Жермен» помог команде обыграть «Ливерпуль», но оставил после своей игры не только положительные эмоции Вчера в 15:300
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Ставка на хозяев
  • 2.45
    •
  • 20:13
    • Двукратная олимпийская чемпионка пропустит декабрьские этапы Кубка мира
  • 20:04
    • Полузащитник «Баварии» забил лучший гол недели в Лиге чемпионов
  • 19:48
    • «Матч ТВ» отказался переносить матч «Краснодар» — «Урал» на более позднее время
    Футболисты «Тоттенхэма» Футбол Расклады Лиги чемпионов. «Тоттенхэму» нужна победа на «Камп Ноу», ЦСКА — на «Бернабеу»Сильнейшим клубам Европы осталось сыграть заключительный тур Вчера в 14:210
  • 11:18
    • Суд отклонил кассационные жалобы на арест Кокорина и Мамаева
  • 11:03
    • Марадона недоволен идеей проведения финала Кубка Либертадорес в Мадриде
  • 09:42
    • Жиру и Ленс — в числе номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон