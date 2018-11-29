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    Морозова стала третьей в спринте на первом этапе Кубка IBU в Идре

    Биатлон
    Шведская биатлонистка Ингела Андерссон одержала победу в спринтерской гонке на первом этапе Кубка IBU в Идре.

    Анастасия Морозова
    Анастасия Морозова
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    Идеально отстрелявшись на огневых рубежах, Андерссон показал результат 23 минуты 44 секунды.

    Белоруска Ирина Кручинкина, проиграв лидеру восемь секунд, заняла второе место.

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    • Тройку сильнейших замкнула россиянка Анастасия Морозова, которая с одним промахом отстала от шведки на 32,9 секунды.

    Кубок IBU. Идре, Швеция
    Спринт, женщины

    1. Ингела Андерсон (Швеция) — 23:44.0 (0)

    2. Ирина Кручинкина (Белоруссия) +8.0 (0)

    3. Анастасия Морозова (Россия) +32.9 (1)

    4. Светлана Миронова (Россия) +41.1 (3)

    5. Каролин Коломбо (Франция) +49.2 (0)

    6. Ольга Абрамова (Украина) +1:12.0 (1)

    7. Лейсан Бикташева (Россия) +1:14.1 (1)

    12. Наталья Гербулова (Россия) +1:34.5 (3)

    17. Екатерина Мошкова (Россия) +1:40.1 (2)

    22. Виктория Сливко (Россия) +1:51.1 (2) 0

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