Морозова стала третьей в спринте на первом этапе Кубка IBU в Идре

Шведская биатлонисткаодержала победу в спринтерской гонке на первом этапе Кубка IBU в Идре.

Идеально отстрелявшись на огневых рубежах, Андерссон показал результат 23 минуты 44 секунды.

Белоруска Ирина Кручинкина, проиграв лидеру восемь секунд, заняла второе место.

Тройку сильнейших замкнула россиянка Анастасия Морозова, которая с одним промахом отстала от шведки на 32,9 секунды.

Кубок IBU. Идре, Швеция

Спринт, женщины

1. Ингела Андерсон (Швеция) — 23:44.0 (0)

2. Ирина Кручинкина (Белоруссия) +8.0 (0)

3. Анастасия Морозова (Россия) +32.9 (1)

4. Светлана Миронова (Россия) +41.1 (3)

5. Каролин Коломбо (Франция) +49.2 (0)

6. Ольга Абрамова (Украина) +1:12.0 (1)

7. Лейсан Бикташева (Россия) +1:14.1 (1)

12. Наталья Гербулова (Россия) +1:34.5 (3)

17. Екатерина Мошкова (Россия) +1:40.1 (2)

22. Виктория Сливко (Россия) +1:51.1 (2) 0