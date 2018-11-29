Морозова стала третьей в спринте на первом этапе Кубка IBU в Идре

Идеально отстрелявшись на огневых рубежах, Андерссон показал результат 23 минуты 44 секунды.
Белоруска Ирина Кручинкина, проиграв лидеру восемь секунд, заняла второе место.
Тройку сильнейших замкнула россиянка Анастасия Морозова, которая с одним промахом отстала от шведки на 32,9 секунды.
Кубок IBU. Идре, Швеция
Спринт, женщины
1. Ингела Андерсон (Швеция) — 23:44.0 (0)
2. Ирина Кручинкина (Белоруссия) +8.0 (0)
3. Анастасия Морозова (Россия) +32.9 (1)
4. Светлана Миронова (Россия) +41.1 (3)
5. Каролин Коломбо (Франция) +49.2 (0)
6. Ольга Абрамова (Украина) +1:12.0 (1)
7. Лейсан Бикташева (Россия) +1:14.1 (1)
12. Наталья Гербулова (Россия) +1:34.5 (3)
17. Екатерина Мошкова (Россия) +1:40.1 (2)
22. Виктория Сливко (Россия) +1:51.1 (2) 0