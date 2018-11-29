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    Бабиков выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU в Идре

    Биатлон
    Российский биатлонист Антон Бабиков стал победителем спринтерской гонки на первом этапе Кубка IBU в Идре.

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    Не допустив промахов на огневых рубежах, Бабиков преодолел дистанцию за 26 минут 0,1 секунды.

    Второе место занял француз Аристид Бегю, отставший от победителя на 17,4 секунды. Замкнул тройку сильнейших немец Лукас Фратцшер, который с двумя промахами уступил лидеру 22,7 секунды.

    Еще один россиянин Сергей Корастылев стал четвертым.

    Кубок IBU. Идре, Швеция
    Спринт, мужчины

    1. Антон Бабиков — 26:00.1 (0)

    2. Аристид Бегю (Француз) +17.4 (0)

    3. Лукас Фратцшер (Германия) +22.7 (2)

    4. Сергей Корастылев +34.4 (0)

    5. Фредрик Гьесбак (Норвегия) +39.8 (2)

    6. Симон Фуркад (Франция) +40.1 (1)

    8. Юрий Шопин +46.3 (1)

    14. Александр Поварницын +1:14.4 (3)

    17. Петр Пащенко +1:25.5 (3)

    38. Игорь Малиновский +2:16.1 (2) 0

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