Круглов: Биатлонную сборную впервые за десятилетие сформировали по спортивному принципу

Серебряный призёр Олимпийских игр 2006 года Николай Круглов поделился ожиданиями от грядущего старта нового биатлонного сезона и прокомментировал отсутствие Антона Шипулина в составе российской сборной на первые этапы Кубка мира.

«Антон брал паузу и вообще находился в стадии принятия решения — продолжать карьеру или нет.

Осенью он понял, что мотивация для продолжения выступлений есть, и теперь ему необходимо время для полноценной подготовки к этапам Кубка мира.

Его нет сейчас в составе, но я не вижу в этом ничего страшного. Очень рад, что Шипулин остался в биатлоне!

У Антона огромный авторитет в команде, он по-прежнему является её лидером, и молодёжь должна тянуться за таким спортсменом.

Я бы акцентировал внимание на том, что впервые за последнее десятилетие был применён спортивный принцип формирования команды на первый этап Кубка мира.

Состоялись специальные отборочные соревнования с участием примерно 20 спортсменов. Место в сборной люди получали не за имена и прошлые заслуги, а исходя из показанных результатов.

Это безусловный шаг вперёд, его мы не могли сделать долгие годы. Чтобы команда выглядела конкурентоспособной на мировой арене, приоритет должен отдаваться сильнейшим на данный момент.

Именно поэтому в сборной сейчас нет Шипулина, Бабикова и Цветкова, несмотря на то что в прошлом сезоне они были лидерами.

Важно, чтобы Союз биатлонистов России и дальше придерживался политики главенства спортивного принципа», — цитирует Круглова пресс-служба Олимпийского комитета России. 0