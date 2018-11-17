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    Малышко и Старых выиграли вторую контрольную гонку в Контиолахти

    Биатлон
    В Контиолахти прошла вторая контрольная гонка сборной России по биатлону, сообщает Biathlonrus.com.

    Дмитрий Малышко
    Дмитрий Малышко
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    Помимо россиян, в гонке участвовали финские спортсмены.

    У мужчин среди россиян лучшие результаты показали Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев и Александр Логинов.

    Спринт. Мужчины

    1. Дмитрий Малышко — 28.30,7 (0+0)
    2. Теро Сепаппала (Финляндия) +41,3 (0+1)
    3. Матвей Елисеев +48,3 (1+0)
    4. Александр Логинов +56,3 (0+2)
    5. Юрий Шопин +1.00,3 (0+0)
    6. Алексей Слепов +1.08,1 (1+1)
    7. Антон Бабиков +1.13,0 (0+1)
    8. Александр Поварницын +1.28,3 (0+2)
    9. Эдуард Латыпов +1.29,1 (0+3)
    10.Евгений Гараничев +1.29.5 (0+3)

    В женской контрольной гонке хорошо себя проявили Ирина Старых, Кристина Ильченко и Маргарита Васильева.

    Спринт. Женщины

    1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 25.53,2 (1+1)
    2. Ирина Старых +7,5 (0+0)
    3. Кристина Ильченко +36,8 (1+0)
    4. Маргарита Васильева +45,2 (1+1)
    5. Светлана Миронова +58,9 (1+1)
    6. Наталья Гербулова +1.09,6 (1+1)
    7. Евгения Павлова +1.11,5 (0+2)
    8. Ульяна Кайшева +1.18,9 (1+1)
    9. Валерия Васнецова +1.28,5 (0+2)
    10. Екатерина Мошкова +1.54,4 (1+1) 0

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