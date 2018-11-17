Малышко и Старых выиграли вторую контрольную гонку в Контиолахти

Помимо россиян, в гонке участвовали финские спортсмены.
У мужчин среди россиян лучшие результаты показали Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев и Александр Логинов.
Спринт. Мужчины
1. Дмитрий Малышко — 28.30,7 (0+0)
2. Теро Сепаппала (Финляндия) +41,3 (0+1)
3. Матвей Елисеев +48,3 (1+0)
4. Александр Логинов +56,3 (0+2)
5. Юрий Шопин +1.00,3 (0+0)
6. Алексей Слепов +1.08,1 (1+1)
7. Антон Бабиков +1.13,0 (0+1)
8. Александр Поварницын +1.28,3 (0+2)
9. Эдуард Латыпов +1.29,1 (0+3)
10.Евгений Гараничев +1.29.5 (0+3)
В женской контрольной гонке хорошо себя проявили Ирина Старых, Кристина Ильченко и Маргарита Васильева.
Спринт. Женщины
1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 25.53,2 (1+1)
2. Ирина Старых +7,5 (0+0)
3. Кристина Ильченко +36,8 (1+0)
4. Маргарита Васильева +45,2 (1+1)
5. Светлана Миронова +58,9 (1+1)
6. Наталья Гербулова +1.09,6 (1+1)
7. Евгения Павлова +1.11,5 (0+2)
8. Ульяна Кайшева +1.18,9 (1+1)
9. Валерия Васнецова +1.28,5 (0+2)
10. Екатерина Мошкова +1.54,4 (1+1) 0