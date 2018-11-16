Степанова и Букин лидируют после ритмического танца на этапе Гран-при в Москве

Александра Степанова и Иван Букин
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На втором месте представляющие США Кристина Каррера и Энтони Пономаренко, а замкают тройку лучших Сара Уртадо и Кирилл Халявин из Испании.
Софья Евдокимова и Егор Базин, которые также представляют Россию, расположились на шестом месте, а их соотечественники Аннабель Морозова и Андрей Багин располагаются на девятой позиции.
Произвольный танец пройдет в субботу.
Фигурное катание. Пятый этап Гран-при. Москва
Танцы. Ритм-танец
1. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) — 74,49.
2. Кристина Каррера / Антон Пономаренко (США) — 69,01.
3. Сара Хуртадо / Кирилл Халявин (Испания) — 66,40…
6. София Евдокимова / Егор Базин (Россия) — 64,05…
9. Аннабель Морозов / Андрей Багин (Россия) — 51,69. 0