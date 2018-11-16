Степанова и Букин лидируют после ритмического танца на этапе Гран-при в Москве

Россиянезанимают первое место в соревнованиях танцевальных пар после ритмического танца на этапе Гран-при в Москве.

Александра Степанова и Иван Букин zimbio.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

На втором месте представляющие США Кристина Каррера и Энтони Пономаренко, а замкают тройку лучших Сара Уртадо и Кирилл Халявин из Испании.

Софья Евдокимова и Егор Базин, которые также представляют Россию, расположились на шестом месте, а их соотечественники Аннабель Морозова и Андрей Багин располагаются на девятой позиции.

Произвольный танец пройдет в субботу.

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при. Москва

Танцы. Ритм-танец

1. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) — 74,49.

2. Кристина Каррера / Антон Пономаренко (США) — 69,01.

3. Сара Хуртадо / Кирилл Халявин (Испания) — 66,40…

6. София Евдокимова / Егор Базин (Россия) — 64,05…

9. Аннабель Морозов / Андрей Багин (Россия) — 51,69. 0