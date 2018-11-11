Хэмилтон выиграл «Гран-при Бразилии», «Мерседес» взял Кубок конструкторов

Второе место завоевал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Тройку лучших замкнул Кими Райкконен.
Благодаря победе Хэмилтона и пятому месту Валттери Боттаса «Мерседес» за один этап до окончания сезона пятый раз подряд выиграл Кубок конструкторов.
Гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин финишировал 17-м, а его напарник по команде Лэнс Стролл — 18-м.
Формула-1. Гран-при Бразилии. Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,469
3. Кими Райкконен («Феррари») +4,764
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +5,193
5. Валттери Боттас («Мерседес») +22,943
6. Себастьян Феттель («Феррари») +26,997
7. Шарль Леклер («Заубер») +44,199
8. Ромен Грожан («Хаас») +51,230
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +52,857
10. Серхио Перес («Форс Индия») +1 круг
11. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг
12. Брендон Хартли («Торо Россо») +1 круг
13. Карлос Сайнс («Рено») +1 круг
14. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг
15. Эстебан Окон («Форс Индия») +1 круг
16. Фернандо Алонсо («Макларен») +2 круга
17. Сергей Сироткин («Уильямс») +2 круга
18. Лэнс Стролл («Уильямс») +2 круга
Нико Хюлькенберг («Рено») — не финишировал
Маркус Эрикссон («Заубер») — не финишировал. 0