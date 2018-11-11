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    Хэмилтон выиграл «Гран-при Бразилии», «Мерседес» взял Кубок конструкторов

    Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке 20-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Бразилии.

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон
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    Второе место завоевал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Тройку лучших замкнул Кими Райкконен.

    Благодаря победе Хэмилтона и пятому месту Валттери Боттаса «Мерседес» за один этап до окончания сезона пятый раз подряд выиграл Кубок конструкторов.

    Гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин финишировал 17-м, а его напарник по команде Лэнс Стролл — 18-м.

    Формула-1. Гран-при Бразилии. Гонка

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
    2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,469
    3. Кими Райкконен («Феррари») +4,764
    4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +5,193
    5. Валттери Боттас («Мерседес») +22,943
    6. Себастьян Феттель («Феррари») +26,997
    7. Шарль Леклер («Заубер») +44,199
    8. Ромен Грожан («Хаас») +51,230
    9. Кевин Магнуссен («Хаас») +52,857
    10. Серхио Перес («Форс Индия») +1 круг
    11. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг
    12. Брендон Хартли («Торо Россо») +1 круг
    13. Карлос Сайнс («Рено») +1 круг
    14. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг
    15. Эстебан Окон («Форс Индия») +1 круг
    16. Фернандо Алонсо («Макларен») +2 круга
    17. Сергей Сироткин («Уильямс») +2 круга
    18. Лэнс Стролл («Уильямс») +2 круга
    Нико Хюлькенберг («Рено») — не финишировал
    Маркус Эрикссон («Заубер») — не финишировал. 0

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