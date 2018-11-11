Хэмилтон выиграл «Гран-при Бразилии», «Мерседес» взял Кубок конструкторов

Пилот «Мерседеса»одержал победу в гонке 20-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Бразилии.

Льюис Хэмилтон twitter.com/f1 1000 Фрибет для всех Забрать!

Второе место завоевал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Тройку лучших замкнул Кими Райкконен.

Благодаря победе Хэмилтона и пятому месту Валттери Боттаса «Мерседес» за один этап до окончания сезона пятый раз подряд выиграл Кубок конструкторов.

Гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин финишировал 17-м, а его напарник по команде Лэнс Стролл — 18-м.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,469

3. Кими Райкконен («Феррари») +4,764

4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +5,193

5. Валттери Боттас («Мерседес») +22,943

6. Себастьян Феттель («Феррари») +26,997

7. Шарль Леклер («Заубер») +44,199

8. Ромен Грожан («Хаас») +51,230

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +52,857

10. Серхио Перес («Форс Индия») +1 круг

11. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг

12. Брендон Хартли («Торо Россо») +1 круг

13. Карлос Сайнс («Рено») +1 круг

14. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг

15. Эстебан Окон («Форс Индия») +1 круг

16. Фернандо Алонсо («Макларен») +2 круга

17. Сергей Сироткин («Уильямс») +2 круга

18. Лэнс Стролл («Уильямс») +2 круга

Нико Хюлькенберг («Рено») — не финишировал

Маркус Эрикссон («Заубер») — не финишировал. 0