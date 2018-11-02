Симона Байлз побила рекорд Щербо по количеству побед на ЧМ

Американская гимнастказавоевала золотую медаль в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Дохе (Катар).

Спортсменка из США выиграла свою 13-ю награду высшей пробы на мировых первенствах, побив рекорд советского и белорусского гимнаста Виталия Щербо, в активе которого 12 золотых медалей чемпионатов мира.

Ранее Байлз стала четырёхкратной абсолютной чемпионкой мира (2013-2015, 2018), побив рекорд россиянки Светланы Хоркиной, которая выиграла три золота первенств планеты в индивидуальном многоборье (1997, 2001, 2003).

Чемпионат мира по спортивной гимнастике завершится 3 ноября. 0