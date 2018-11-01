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    Байлз повторила рекорд Щербо по количеству побед на чемпионатах мира

    Спортивная гимнастика
    Американская спортсменка Симона Байлз завоевала золотую медаль в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Дохе (Катар).

    Симона Байлз
    Симона Байлз
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    В личном многоборье по итогам четырёх упражнений (опорный прыжок, брусья, бревно, вольные упражнения) Байлз набрала 57,491 балла.

    Второе место заняла японка Маи Мураками (55,798), третье — американка Морган Хёрд (55,732).

    Россиянки Ангелина Мельникова (55,698) и Ирина Алексеева (53,798) заняли 5-е и 13-е места соответственно.

    Байлз стала четырёхкратной чемпионкой мира (2013-2015, 2018) и побила рекорд россиянки Светланы Хоркиной, которая выиграла три золота чемпионатов мира в личном многоборье (1997, 2001, 2003).

    Американка повторила рекорд советского и белорусского гимнаста Виталия Щербо и может побить его рекорд уже на этом ЧМ, который завершится 3 ноября. 0

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