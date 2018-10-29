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    • Хэмилтон — пятикратный чемпион мира, Ферстаппен выиграл «Гран-при Мексики»
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    Хэмилтон — пятикратный чемпион мира, Ферстаппен выиграл «Гран-при Мексики»

    Формула-1 Автоспорт
    Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон занял четвертое место на 19-м этапе чемпионата «Формулы-1» — «Гран-при Мексики».

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон
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    Этого британцу оказалось достаточно для завоевания пятого чемпионского титула в его карьере. Хэмилтон сравнялся по этому показателю с Хуаном Мануэлем Фанхио.

    33-летний британский пилот стал чемпионом «Формулы-1» в пятый раз и во второй раз подряд. Для досрочной победы в чемпионате сегодня ему было достаточно седьмого места.

    Победу на этапе в Мексике одержал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

    Вторым стал гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, который досрочно обеспечил себе второе место в чемпионате, третьим — его партнер Кими Райкконен.

    Россиянин Сергей Сироткин из «Уильямса» на 14-й позиции.

    Формула-1. Гран-при Мексики. Гонка

    1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
    2. Себастьян Феттель («Феррари»)
    3. Кими Райкконен («Феррари»)
    4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
    5. Валттери Боттас («Мерседес»)
    6. Нико Хюлькенберг («Рено») +2 круга
    7. Шарль Леклер («Заубер») +2 круга
    8. Стоффель Вандорн («Макларен») +2 круга
    9. Маркус Эрикссон («Заубер») +2 круга
    10. Пьер Гасли («Торо Россо») +2 круга
    11. Эстебан Окон («Форс Индия») +2 круга
    12. Лэнс Стролл («Уильямс») +2 круга
    13. Сергей Сироткин («Уильямс») +2 круга
    14. Брендон Хартли («Торо Россо») +2 круга
    15. Кевин Магнуссен («Хаас») +2 круга
    16. Ромен Грожан («Хаас») +3 круга 0

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