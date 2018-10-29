Хэмилтон — пятикратный чемпион мира, Ферстаппен выиграл «Гран-при Мексики»

Этого британцу оказалось достаточно для завоевания пятого чемпионского титула в его карьере. Хэмилтон сравнялся по этому показателю с Хуаном Мануэлем Фанхио.
33-летний британский пилот стал чемпионом «Формулы-1» в пятый раз и во второй раз подряд. Для досрочной победы в чемпионате сегодня ему было достаточно седьмого места.
Победу на этапе в Мексике одержал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.
Вторым стал гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, который досрочно обеспечил себе второе место в чемпионате, третьим — его партнер Кими Райкконен.
Россиянин Сергей Сироткин из «Уильямса» на 14-й позиции.
Формула-1. Гран-при Мексики. Гонка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Себастьян Феттель («Феррари»)
3. Кими Райкконен («Феррари»)
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
5. Валттери Боттас («Мерседес»)
6. Нико Хюлькенберг («Рено») +2 круга
7. Шарль Леклер («Заубер») +2 круга
8. Стоффель Вандорн («Макларен») +2 круга
9. Маркус Эрикссон («Заубер») +2 круга
10. Пьер Гасли («Торо Россо») +2 круга
11. Эстебан Окон («Форс Индия») +2 круга
12. Лэнс Стролл («Уильямс») +2 круга
13. Сергей Сироткин («Уильямс») +2 круга
14. Брендон Хартли («Торо Россо») +2 круга
15. Кевин Магнуссен («Хаас») +2 круга
16. Ромен Грожан («Хаас») +3 круга 0