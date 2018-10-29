Хэмилтон — пятикратный чемпион мира, Ферстаппен выиграл «Гран-при Мексики»

Пилот команды «Мерседес»занял четвертое место на 19-м этапе чемпионата «Формулы-1» — «Гран-при Мексики».

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Этого британцу оказалось достаточно для завоевания пятого чемпионского титула в его карьере. Хэмилтон сравнялся по этому показателю с Хуаном Мануэлем Фанхио.

33-летний британский пилот стал чемпионом «Формулы-1» в пятый раз и во второй раз подряд. Для досрочной победы в чемпионате сегодня ему было достаточно седьмого места.

Победу на этапе в Мексике одержал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Вторым стал гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, который досрочно обеспечил себе второе место в чемпионате, третьим — его партнер Кими Райкконен.

Россиянин Сергей Сироткин из «Уильямса» на 14-й позиции.

Формула-1. Гран-при Мексики. Гонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Себастьян Феттель («Феррари»)

3. Кими Райкконен («Феррари»)

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

5. Валттери Боттас («Мерседес»)

6. Нико Хюлькенберг («Рено») +2 круга

7. Шарль Леклер («Заубер») +2 круга

8. Стоффель Вандорн («Макларен») +2 круга

9. Маркус Эрикссон («Заубер») +2 круга

10. Пьер Гасли («Торо Россо») +2 круга

11. Эстебан Окон («Форс Индия») +2 круга

12. Лэнс Стролл («Уильямс») +2 круга

13. Сергей Сироткин («Уильямс») +2 круга

14. Брендон Хартли («Торо Россо») +2 круга

15. Кевин Магнуссен («Хаас») +2 круга

16. Ромен Грожан («Хаас») +3 круга 0