Россия завоевала пять медалей в девятый день ЮОИ в Аргентине

В девятый день соревнований на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе сборнаязавоевала пять медалей.

Две медали принесли россиянам соревнования в спортивной гимнастике — в упражнениях на бревне второй стала Ксения Клименко, в упражнениях на брусьях бронзу завоевал Сергей Найдин.

В шаге от победы остановились российские спортсмены Мария Кочанова, Ульяна Клюева и Никита Ремизов. Кочанова стала второй в прыжках в высоту, Клюева — в прыжках в воду с трехметрового трамплина, баскетболист Ремизов — в конкурсе слэм-данков.

Также сборная России по футзалу вышла в финал юношеских Олимпийских игр. В полуфинале со счетом 3:1 россияне взяли верх над сборной Египта. В финале турнира россияне встретятся с бразильцами.

Таким образом, на счету лидирующей в общем зачете сборной России стало 48 наград (24 золотые, 15 серебряных и девять бронзовых). Юношеские Олимпийские игры завершатся 18 октября. 0