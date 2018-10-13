Харитонов нокаутировал Нельсона на турнире Bellаtor 207

Сергей Харитонов
twitter.com
В рамках турнира российский тяжеловес Сергей Харитонов встречался с американцем Роем Нельсоном.
В самом начале боя с Харитонова сняли балл за запрещенный удар. Впрочем, он уверенно контролировал ход поединка и до конца раунда нокаутировал соперника.
Для Харитонова это третий в карьере поединок в Bellator. Последний раз он выступал под эгидой промоушена в марте 2017 года, когда победил Чейза Гормли.
В главном бою вечера Райан Бэйдер победил Мэтта Митриона единогласным решением судей.
Бэйдер вышел в финал Гран-при, где встретится с победителем противостояния Федор Емельяненко — Чейл Соннен. 0