Харитонов нокаутировал Нельсона на турнире Bellаtor 207

В американском Анкасвилле состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 207.

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В рамках турнира российский тяжеловес Сергей Харитонов встречался с американцем Роем Нельсоном.

В самом начале боя с Харитонова сняли балл за запрещенный удар. Впрочем, он уверенно контролировал ход поединка и до конца раунда нокаутировал соперника.

Для Харитонова это третий в карьере поединок в Bellator. Последний раз он выступал под эгидой промоушена в марте 2017 года, когда победил Чейза Гормли.

В главном бою вечера Райан Бэйдер победил Мэтта Митриона единогласным решением судей.

Бэйдер вышел в финал Гран-при, где встретится с победителем противостояния Федор Емельяненко — Чейл Соннен. 0