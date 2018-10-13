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    Харитонов нокаутировал Нельсона на турнире Bellаtor 207

    Единоборства
    В американском Анкасвилле состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 207.

    Сергей Харитонов
    Сергей Харитонов
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    В рамках турнира российский тяжеловес Сергей Харитонов встречался с американцем Роем Нельсоном.

    В самом начале боя с Харитонова сняли балл за запрещенный удар. Впрочем, он уверенно контролировал ход поединка и до конца раунда нокаутировал соперника.

    Для Харитонова это третий в карьере поединок в Bellator. Последний раз он выступал под эгидой промоушена в марте 2017 года, когда победил Чейза Гормли.

    В главном бою вечера Райан Бэйдер победил Мэтта Митриона единогласным решением судей.

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