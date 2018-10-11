ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ромелу ЛукакуСтрадания Лукаку. Стоит ли «МЮ» усадить его в запас?
  • 17:08
    • «Салават Юлаев» крупно обыграл «Трактор» в Уфе
  • 15:46
    • Российские волейболистки проиграли сборной Китая и не вышли в «Финал шести»
  • 15:33
    • Смертин покинул «Динамо» из-за работы в РФС
  • 14:35
    • «Монако» уволил главного тренера
  • 13:41
    • Кокорин и Мамаев утверждают, что не пили ничего крепче пива
    Все новости спорта

    Нурмагомедов: Все, что было сделано, сделал бы еще раз

    Единоборства
    Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал инцидент, произошедший по ходу его боя с ирландцем Конором Макгрегором.

    Хабиб Нурмагомедов
    Хабиб Нурмагомедов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Все, что было сделано, сделал бы еще раз. Может быть, только дольше продолжал бы бой. Можно было не душить его, а продолжать бить его, бить и бить! Но и так нормально вышло. Он пощады попросил. Многие говорили мне: не стой с ним в стойке. Я так не думал. Я победил его и в стойке. Отправил его в нокдаун», — приводит слова Нурмагомедов «Чемпионат».

    Напомним, поединок завершился досрочной победой россиянина в четвертом раунде удушающим приемом. После окончания боя Нурмагомедов перелез через сетку октагона и напал на команду ирландца. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Хабиб придушил Конора и оставил горькое послевкусие
  • 07/10/2018 в 11:48
    •
  • Прогноз
  • Франция — Исландия
  • 1.60
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» постарается сдержать атаку «Ак Барса»
  • «Ак Барс» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Берем пониже
  • Польша — Португалия. Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Чем кончится визит Испании в Кардифф?
  • Уэльс — Испания. Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Юрген Клопп Футбол Три года в «Ливерпуле». Сможет ли Клопп повторить успех времен «Боруссии»?У «Ливерпуля» уже есть черты, похожие на успешную «Боруссию» времен Клоппа Вчера в 13:170
  • 16:40
    • Александрова обыграла Ларссон в Австрии
  • 13:17
    • Тарханов сменит Аленичева в «Енисее»
  • 11:20
    • Отчим Кокорина от лица сына извинился перед Паком
    Нико Ковач Футбол Проблемы «Баварии». Нико Ковач находится под давлениемМюнхенская команда рискует потерять трон в Бундеслиге Вчера в 18:480
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Испания испортит праздник валлийским болельщикам
  • 4.69
    •
  • 16:28
    • Нурмагомедов: Все, что было сделано, сделал бы еще раз
  • 16:12
    • Федерер вышел в четвертьфинал турнира в Шанхае
  • 16:00
    • Защитник «Барселоны» может выбыть до конца года
    Александр Кокорин Футбол Разрушающая дружба. Кокорин и Мамаев могут стать изгнанниками в российском футболеВсё о самом громком скандале в российском футболе Вчера в 15:270
  • 10:45
    • Следствие запланировало очные ставки с Кокориным и Мамаевым
  • 09:34
    • Овечкин признан второй звездой игрового дня в НХЛ
  • 08:07
    • СМИ: Кокорина и Мамаева подозревают в хулиганстве по предварительному сговору
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон