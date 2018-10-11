Нурмагомедов: Все, что было сделано, сделал бы еще раз

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весепрокомментировал инцидент, произошедший по ходу его боя с ирландцем

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«Все, что было сделано, сделал бы еще раз. Может быть, только дольше продолжал бы бой. Можно было не душить его, а продолжать бить его, бить и бить! Но и так нормально вышло. Он пощады попросил. Многие говорили мне: не стой с ним в стойке. Я так не думал. Я победил его и в стойке. Отправил его в нокдаун», — приводит слова Нурмагомедов «Чемпионат».

Напомним, поединок завершился досрочной победой россиянина в четвертом раунде удушающим приемом. После окончания боя Нурмагомедов перелез через сетку октагона и напал на команду ирландца. 0