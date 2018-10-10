Российские волейболистки проиграли итальянкам на втором групповом этапе ЧМ

Женская сборнаяпотерпела поражение от командыв матче второго группового этапа чемпионата мира по волейболу.

Встреча, которая прошла в Японии, завершилась со счетом 1:3 (25:22, 20:25, 18:25, 22:25).

Самым результативным игроком встречи стала диагональная сборной Италии Паола Эгону, набравшая 29 очков. В составе сборной России Ирина Воронкова отметилась 21 набранным очком.

Для подопечных Вадима Панкова это первое поражение на данной стадии турнира. Сборная Италии одержала третью победу и вышла в «Финал шести».

11 октября сборная России сыграет с китаянками, а итальянки встретятся с американками. 0