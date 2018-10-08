Нурмагомедов поблагодарил болельщиков за невероятную поддержку

Чемпион UFC в легком весеобратился к своим болельщикам и тем, кто его возненавидел.

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«По-братски, хоть сейчас тормозите, а то уже мне самому за вас неудобно.

Я же говорил вам: 6 октября я все скажу. Или вы реально хотели, чтобы меня там побили?

Извиняюсь перед всеми, кого я обидел нашей общей победой. А мои искренние болельщики — вы просто космос. Спасибо вам за невероятную поддержку. Я люблю вас», — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

Позже Хабиб опубликовал еще одно фото: «По-моему, мне нужны новые хейтеры, а то старым я начал нравиться».

Хабиб победил Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде на UFC 229 и сохранил титул. 0