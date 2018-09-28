Хэмилтон — лучший на второй тренировке Гран-при России

Быстрейшим в сессии стал британец Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Свой лучший круг он преодолел за 1 минуту 33,385 секунды.
Второе время занял его напарник Валттери Боттас (+0,199), тройку лидеров замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл» (+0,442).
Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин стал 19-м (+3,476).
Формула-1. Гран-при России. Вторая практика:
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:33,385
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,199
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,442
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,459
5. Себастьян Феттель («Феррари») +0,543
6. Кими Райкконен («Феррари») +1,003
7. Серхио Перес («Форс Индия») +1,737
8. Пьер Гасли («Торо Россо») +1,752
9. Эстебан Окон («Форс Индия») +1,762
10. Маркус Эрикссон («Заубер») +1,910
11. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,946
12. Карлос Сайнс-младший («Рено») +1,956
13. Шарль Леклер («Заубер») +2,047
14. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,183
15. Ромен Грожан («Хаас») +2,526
16. Брендон Хартли («Торо Россо») +2,639
17. Фернандо Алонсо («Макларен») +2,689
18. Стоффель Вандорн («Макларен») +3,232
19. Сергей Сироткин («Уильямс») +3,476
20. Лэнс Стролл («Уильямс») +3,616 0