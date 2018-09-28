Хэмилтон — лучший на второй тренировке Гран-при России

В России на трассе в Сочи завершилась вторая практика в рамках 16-го этапа Формулы-1.

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Быстрейшим в сессии стал британец Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Свой лучший круг он преодолел за 1 минуту 33,385 секунды.

Второе время занял его напарник Валттери Боттас (+0,199), тройку лидеров замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл» (+0,442).

Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин стал 19-м (+3,476).

Формула-1. Гран-при России. Вторая практика:

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:33,385

2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,199

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,442

4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,459

5. Себастьян Феттель («Феррари») +0,543

6. Кими Райкконен («Феррари») +1,003

7. Серхио Перес («Форс Индия») +1,737

8. Пьер Гасли («Торо Россо») +1,752

9. Эстебан Окон («Форс Индия») +1,762

10. Маркус Эрикссон («Заубер») +1,910

11. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,946

12. Карлос Сайнс-младший («Рено») +1,956

13. Шарль Леклер («Заубер») +2,047

14. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,183

15. Ромен Грожан («Хаас») +2,526

16. Брендон Хартли («Торо Россо») +2,639

17. Фернандо Алонсо («Макларен») +2,689

18. Стоффель Вандорн («Макларен») +3,232

19. Сергей Сироткин («Уильямс») +3,476

20. Лэнс Стролл («Уильямс») +3,616 0