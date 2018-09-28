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    Хэмилтон — лучший на второй тренировке Гран-при России

    Формула-1 Автоспорт
    В России на трассе в Сочи завершилась вторая практика в рамках 16-го этапа Формулы-1.

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон
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    Быстрейшим в сессии стал британец Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Свой лучший круг он преодолел за 1 минуту 33,385 секунды.

    Второе время занял его напарник Валттери Боттас (+0,199), тройку лидеров замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл» (+0,442).

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    Формула-1. Гран-при России. Вторая практика:

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:33,385
    2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,199
    3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,442
    4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,459
    5. Себастьян Феттель («Феррари») +0,543
    6. Кими Райкконен («Феррари») +1,003
    7. Серхио Перес («Форс Индия») +1,737
    8. Пьер Гасли («Торо Россо») +1,752
    9. Эстебан Окон («Форс Индия») +1,762
    10. Маркус Эрикссон («Заубер») +1,910
    11. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,946
    12. Карлос Сайнс-младший («Рено») +1,956
    13. Шарль Леклер («Заубер») +2,047
    14. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,183
    15. Ромен Грожан («Хаас») +2,526
    16. Брендон Хартли («Торо Россо») +2,639
    17. Фернандо Алонсо («Макларен») +2,689
    18. Стоффель Вандорн («Макларен») +3,232
    19. Сергей Сироткин («Уильямс») +3,476
    20. Лэнс Стролл («Уильямс») +3,616 0

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