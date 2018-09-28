Маркелов опередил Сироткина на первой практике Гран-при России

Лучший результат в первой практике продемонстрировал Себастьян Феттель на «Феррари». Свой быстрейший круг он преодолел за 1 минуту 34,488 секунды.
Второе время сессии у голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл» (+0,050 секунды), третий результат — у британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» (+0,330).
Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин — 18-й (+2,737). Другой россиянин Артем Маркелов, являющийся тест-пилотом «Рено», показал 15-е время (+2,695).
Формула-1. Гран-при России. Первая тренировка:
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1:34,488
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,050
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,330
4. Валттери Боттас («Мерседес») +0,511
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,036
6. Эстебан Окон («Форс Индия») +1,175
7. Кими Райкконен («Феррари») +1,208
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,708
9. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,786
10. Антонио Джовинацци («Заубер») +2,224
11. Ромен Грожан («Хаас») +2,328
12. Пьер Гасли («Торо Россо») +2,456
13. Ландо Норрис («Макларен») +2,534
14. Шарль Леклер («Заубер») +2,566
15. Артем Маркелов («Рено») +2,695
16. Стоффель Вандорн («Макларен») +2,699
17. Николас Латифи («Форс Индия») +2,718
18. Сергей Сироткин («Уильямс») +2,737
19. Брендон Хартли («Торо Россо») +3,456
20. Лэнс Стролл («Уильямс») +4,649 0