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    Маркелов опередил Сироткина на первой практике Гран-при России

    Формула-1 Автоспорт
    На трассе в Сочи состоялась первая свободная практика в рамках 16-го этапа чемпионата Формулы Гран-при России.

    Себастьян Феттель
    Себастьян Феттель
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    Лучший результат в первой практике продемонстрировал Себастьян Феттель на «Феррари». Свой быстрейший круг он преодолел за 1 минуту 34,488 секунды.

    Второе время сессии у голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл» (+0,050 секунды), третий результат — у британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» (+0,330).

    Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин — 18-й (+2,737). Другой россиянин Артем Маркелов, являющийся тест-пилотом «Рено», показал 15-е время (+2,695).

    Формула-1. Гран-при России. Первая тренировка:

    1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1:34,488
    2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,050
    3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,330
    4. Валттери Боттас («Мерседес») +0,511
    5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,036
    6. Эстебан Окон («Форс Индия») +1,175
    7. Кими Райкконен («Феррари») +1,208
    8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,708
    9. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,786
    10. Антонио Джовинацци («Заубер») +2,224
    11. Ромен Грожан («Хаас») +2,328
    12. Пьер Гасли («Торо Россо») +2,456
    13. Ландо Норрис («Макларен») +2,534
    14. Шарль Леклер («Заубер») +2,566
    15. Артем Маркелов («Рено») +2,695
    16. Стоффель Вандорн («Макларен») +2,699
    17. Николас Латифи («Форс Индия») +2,718
    18. Сергей Сироткин («Уильямс») +2,737
    19. Брендон Хартли («Торо Россо») +3,456
    20. Лэнс Стролл («Уильямс») +4,649 0

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