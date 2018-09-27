ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эден Азар«Челси» остановил «Ливерпуль». Три вывода на будущее
  • 13:08
    • Шипулин готов пропустить первые этапы Кубка мира ради подготовки к ЧМ-2019
  • 11:50
    • Потапова стала полуфиналисткой турнира в Ташкенте
  • 10:32
    • Марсело может не помочь «Реалу» в матче с ЦСКА
  • 09:17
    • Cемак: Возвращение Ригони в команду более чем реально
  • 08:47
    • Дзюба: В полуфинале ЧМ-2018 мы бы обыграли англичан
    Все новости спорта

    Шипулин готов пропустить первые этапы Кубка мира ради подготовки к ЧМ-2019

    Биатлон
    Олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Шипулин рассказал о том, готов ли пропустить первые этапы Кубка мира сезона 2018/19.

    Антон Шипулин
    Антон Шипулин
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    После олимпийского сезона Шипулин сделал перерыв в тренировках по состоянию здоровья.

    «Конечно, будет внутри что-то корежить, я же боец, я буду смотреть на все те уплывающие очки, которые мне машут рукой.

    Потому что я уже настолько привык с первых этапов Кубка мира, стараться сражаться, испытывать это чувство гонок, к которому я не так давно начал испытывать симпатию.

    Но понимаю, что я очень много пропустил, что мне было необходимо это сделать. И готов сделать этот шаг, чтоб подготовиться к главному старту», — приводит слова Шипулина «Калашников Media».

    Чемпионат мира по биатлону пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта 2019 года. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • РУСАДА восстановлено в правах. Российский спорт выходит из кризиса
  • 21/09/2018 в 14:03
    •
  • Прогноз
  • Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор
  • 2.15
  • 06/10/2018 в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Что покажет финалист Кубка России на фоне представителя Лиги Европы?
  • «Авангард» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Металлург» и «Динамо Москва» должны начать поединок осторожно
  • «Металлург» — «Динамо Москва». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Выбьет ли лидер ФНЛ аутсайдера элиты?
  • «Тамбов» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Футболисты «Барселоны» Футбол Примера. «Барселона» проиграла «Леганесу», «Севилья» разгромила «Реал»Подробности матчей шестого тура чемпионата Испании 01:130
  • 13:22
    • Павлюченкова прекратила борьбу на турнире в Ухане
  • 10:57
    • Ари: Желания играть за сборную России стало еще больше
  • 10:45
    • «Сибирь» отказалась от Лисина
    Жозе Моуринью Футбол Моуринью забыл о «Дерби» в запале противостояния с ПогбаСитуация в «Манчестер Юнайтед» с каждой игрой становится только сложнее Вчера в 14:560
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Визит «Милана» в Эмполи, «Краснодар» против финалиста Кубка России
  • 4.21
    •
  • 10:13
    • Батшуайи установил уникальный рекорд четырех чемпионатов
  • 09:58
    • Российский вратарь Рудаков стал чемпионом Финляндии
  • 09:41
    • Дзюба: Столит ли Глушакову уйти? Возможно
    Хоккеисты «Автомобилиста» Хоккей КХЛ. «Автомобилист» одолел «Локомотив», ЦСКА по буллитам победил «Сочи»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 25 сентября 25/09/2018 в 22:490
  • 09:29
    • «Ювентус» отличился рекордом по домашним победам в Серии А
  • 08:55
    • Клопп: Понимали, как будет играть «Челси»
  • 00:30
    • «Рома» разгромила «Фрозиноне» в Риме
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон