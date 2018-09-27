Шипулин готов пропустить первые этапы Кубка мира ради подготовки к ЧМ-2019

Олимпийский чемпион Сочи-2014рассказал о том, готов ли пропустить первые этапы Кубка мира сезона 2018/19.

После олимпийского сезона Шипулин сделал перерыв в тренировках по состоянию здоровья.

«Конечно, будет внутри что-то корежить, я же боец, я буду смотреть на все те уплывающие очки, которые мне машут рукой.

Потому что я уже настолько привык с первых этапов Кубка мира, стараться сражаться, испытывать это чувство гонок, к которому я не так давно начал испытывать симпатию.

Но понимаю, что я очень много пропустил, что мне было необходимо это сделать. И готов сделать этот шаг, чтоб подготовиться к главному старту», — приводит слова Шипулина «Калашников Media».

Чемпионат мира по биатлону пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта 2019 года. 0