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    Сочи может принять часть Олимпиады-2026

    Олимпизм
    Губернатор турецкой провинции Эрзурум Сейфеттин Азизоглу предложил провести соревнования зимней Олимпиады 2026 года по бобслею, скелетону и санному спорту в Сочи, если турецкий город получит право на проведение Игр.

    Трасса «Санки» в Сочи
    Трасса «Санки» в Сочи
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    Азизоглу сказал об этом на встрече с послом России в Турции Алексеем Ерховым на прошлой неделе. Санно-бобслейная трасса «Санки» в Сочи является самой близкой к Эрзуруму.

    «Мы много работаем, чтобы получить право на проведение Олимпиады. Задумываемся о том, чтобы провести Игры совместно с Сочи. Там есть спортивные объекты, которых нет в Эрзуруме. Строить их у нас слишком дорого, поэтому мы можем принять соревнования вместе», — цитирует Азизоглу «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Inside the Games. 0

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