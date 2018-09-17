Загитова стеснялась показывать свою радость на ОИ-2018 из-за Медведевой

Алина Загитова
ФФККР
По ее словам, она не хотела задеть чувства партнерши по команде Евгении Медведевой, так как видела, что та очень старалась для завоевания золота.
«Так как мы с Женей вместе всегда ходили на пресс-конференции, я стеснялась показывать свою радость, потому что видела, как она работает.
Я с ней каталась в одной группе, видела, что она очень старалась. Но потом, когда было награждение, я ощутила, что у меня есть золотая олимпийская медаль и порадовалась», — приводит слова Загитовой пресс-служба ФФККР.
Загитова выиграла золото на Олимпиаде-2018, опередив Медведеву на 1,31 балла. Обе фигуристки готовились к Играм в группе тренера Этери Тутберидзе. 0