ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Ахмат»«Спартаку» нужно учиться жить без Промеса
  • 08:35
    • Загитова стеснялась показывать свою радость на ОИ-2018 из-за Медведевой
  • 08:19
    • Российский защитник расторг контракт с «Сент-Луисом»
  • 08:07
    • Уэйд проведет сезон в «Майами», после чего завершит карьеру
  • 21:00
    • «Ахмат» вырвал победу у «Спартака» на «Открытие Арене»
  • 23:45
    • «Севилья» проиграла «Хетафе»
    Все новости спорта

    Загитова стеснялась показывать свою радость на ОИ-2018 из-за Медведевой

    Фигурное катание Олимпизм
    Олимпийская чемпионка Алина Загитова объяснила, почему не давала волю эмоциям на пресс-конференциях после победы на Олимпиаде-2018.

    Алина Загитова
    Алина Загитова
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    По ее словам, она не хотела задеть чувства партнерши по команде Евгении Медведевой, так как видела, что та очень старалась для завоевания золота.

    «Так как мы с Женей вместе всегда ходили на пресс-конференции, я стеснялась показывать свою радость, потому что видела, как она работает.

    Я с ней каталась в одной группе, видела, что она очень старалась. Но потом, когда было награждение, я ощутила, что у меня есть золотая олимпийская медаль и порадовалась», — приводит слова Загитовой пресс-служба ФФККР.

    Загитова выиграла золото на Олимпиаде-2018, опередив Медведеву на 1,31 балла. Обе фигуристки готовились к Играм в группе тренера Этери Тутберидзе. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Ударник против борца. Макгрегор — главый вызов в карьере Хабиба
  • 04/08/2018 в 19:07
    •
  • Прогноз
  • Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор
  • 2.15
  • 06/10/2018 в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Ростов» погоню за «Спартаком» и «Зенитом»?
  • «Урал» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Продолжит ли «Автомобилист» свою победную серию?
  • «Спартак» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 4.30
    •
  • Удастся ли «Саутгемптону» повторно обыграть «Брайтон»?
  • «Саутгемптон» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Реал» впервые в новом сезоне Ла Лиги потерял очки Футбол «Реал» не победил «Атлетик» из-за ЛопетегиРеакция прессы на матч «Атлетик» — «Реал» Вчера в 19:390
  • 21:17
    • Пароло принес «Лацио» победу над «Эмполи»
  • 15:56
    • Ерохин принес «Зениту» победу в Оренбурге
  • 18:58
    • Киевское «Динамо» поделило очки с «Зарей»
    Полная версия FIFA 19 выйдет 28 сентября Игры Пять лучших опций в демо-версии FIFA 19Интересные моменты очередной версии самого популярного футбольного симулятора планеты Вчера в 17:000
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Прервется ли голевая засуха Роналду?
  • 4.11
    •
  • 23:16
    • Иванович: После перерыва на сборные всегда тяжело
  • 23:02
    • Семак: Хочется делать это более уверенно, но заслуженно победили
  • 22:48
    • Маркизио: Мне нужно быть готовым к стилю игры в РПЛ
    Футболисты «Манчестер Юнайтед» Футбол «МЮ» сделал достаточно. «Красные дьяволы» победили «Уотфорд»Подопечные Жозе Моуринью набрали три очка на «Викарэйдж Роуд» Вчера в 12:100
  • 18:26
    • «Краснодар» на выезде разгромил «Анжи»
  • 18:02
    • Дебютные голы Роналду принесли «Ювентусу» победу над «Сассуоло»
  • 17:37
    • Хэмилтон выиграл Гран-при Сингапура
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон