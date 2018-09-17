Российские волейболисты обыграли Камерун на ЧМ-2018

в матче 4-го тура чемпионата мира по волейболу обыграла— 3:0 (25:16, 30:28, 25:15).

Самым результативным игроком матча стал диагональный сборной России Виктор Полетаев, принесший команде 13 очков. По 10 баллов набрали Дмитрий Волков (2 эйса) и Максим Михайлов (2 блока, 2 эйса).

Ранее, в рамках группы С, россияне одержали победы над Тунисом и Австралией, а также проиграли США.

Перед заключительным матчем группового этапа сборная России занимает третье место в турнирной таблице группы С, уступая своему следующему сопернику — Сербии — 1 очко. И Россия, и Сербия уже вышли во второй групповой этап. 0