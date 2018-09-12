ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим БенземаЛучшие бомбардиры современности. От Бензема до Лукаку
  • 19:39
    • Терри отказался переходить в «Спартак»
  • 20:00
    • Российские волейболисты стартовали на ЧМ-2018 победой над Австралией
  • 19:55
    • «Торпедо» уступило «Салавату», потерпев первое поражение в сезоне
  • 16:50
    • Два футболиста ЦСКА вернулись в общую группу
  • 16:36
    • «Астон Вилла» готова платить Терри 60 тысяч фунтов в неделю
    Все новости спорта

    Виктор Ан может вернуться в Россию в качестве тренера

    Шорт-трек Олимпизм
    Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан не стал исключать, что в будущем станет тренером сборной России.

    Виктор Ан
    Виктор Ан
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В начале сентября 32-летний спортсмен завершил карьеру, после чего вместе с женой вернулся на историческую родину — в Корею.

    7 сентября олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова сказала, что Ан может вернуться в Россию в качестве тренера.

    «Во время отдыха в Корее принял решение раньше, чем планировал, завершить спортивную карьеру. Всегда больше хотел быть спортсменом, а не тренером.

    Я только лишь отклонил предложение стать тренером сборной России прямо сейчас, о своем пути в дальнейшем не принял решения. Я еще подумаю во время отпуска и сделаю выбор», — приводит «Российская газета» перевод сообщения Ана на его странице в Инстаграме на корейском языке.

    Ан — самый титулованный шорт-трекист в истории. Помимо трех золотых медалей на Играх-2014 в Сочи, он завоевал три награды высшего достоинства на Олимпиаде-2006 в Турине в составе сборной Кореи.

    После серьезной травмы он сменил спортивное гражданство и выступал за Россию. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Ударник против борца. Макгрегор — главый вызов в карьере Хабиба
  • 04/08/2018 в 19:07
    •
  • Прогноз
  • Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор
  • 2.15
  • 06/10/2018 в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ухудшит ли «Динамо» игровой кризис чемпиона?
  • «Локомотив» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Орлята» порадуют свою публику
  • «Ницца» — «Ренн». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Сможет ли «Айнтрахт» побороться за очки в Дортмунде?
  • «Боруссия» Дортмунд — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хоккеист «Амура» Хоккей КХЛ. «Амур» выиграл дальневосточное дерби, «Торпедо» уступило «Салавату»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 12 сентября 20:190
  • 13:18
    • Льорис лишен водительских прав на 20 месяцев
  • 13:07
    • «Ювентус» продлил контракт с полузащитником
  • 10:09
    • Овечкин и Неймар обменялись подарками
    Мануэль Пеллегрини Футбол Тревожный старт «Вест Хэма»: Пеллегрини нужно что-то менять«Молотобойцы» проиграли четыре первых матча в АПЛ под руководством нового тренера. Что делать? 01:550
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Кубок Короля
  • 3.15
    •
  • 20:40
    • Каррера: Конечно, я расстроился из-за решения Терри
  • 20:30
    • «Спартак» предлагал Терри однолетний контракт на 3 млн фунтов
  • 20:22
    • Виктор Ан может вернуться в Россию в качестве тренера
    Португалия справилась с Италией без Роналду Футбол Даже без Роналду Португалия превосходит в качестве ИталиюРеакция прессы на матч Португалия — Италия Вчера в 19:160
  • 19:10
    • «Барыс» в овертайме уступил «Нефтехимику»
  • 19:02
    • Нападающий «Локомотива» вернется в строй к матчу с «Динамо»
  • 17:54
    • Рассмотрение дела о банкротстве «Амкара» отложено до 8 октября
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон