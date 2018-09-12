Виктор Ан может вернуться в Россию в качестве тренера

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан не стал исключать, что в будущем станет тренером сборной России.

В начале сентября 32-летний спортсмен завершил карьеру, после чего вместе с женой вернулся на историческую родину — в Корею.

7 сентября олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова сказала, что Ан может вернуться в Россию в качестве тренера.

«Во время отдыха в Корее принял решение раньше, чем планировал, завершить спортивную карьеру. Всегда больше хотел быть спортсменом, а не тренером.

Я только лишь отклонил предложение стать тренером сборной России прямо сейчас, о своем пути в дальнейшем не принял решения. Я еще подумаю во время отпуска и сделаю выбор», — приводит «Российская газета» перевод сообщения Ана на его странице в Инстаграме на корейском языке.

Ан — самый титулованный шорт-трекист в истории. Помимо трех золотых медалей на Играх-2014 в Сочи, он завоевал три награды высшего достоинства на Олимпиаде-2006 в Турине в составе сборной Кореи.

После серьезной травмы он сменил спортивное гражданство и выступал за Россию. 0