Ан завершил спортивную карьеру

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-трекупринял решение завершить карьеру, сообщает ТАСС.

Виктор Ан news.joins.com 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Виктор Ан решил завершить карьеру. К сожалению, после всех переговоров он решил, что не будет работать у нас в качестве тренера. Мы очень благодарны ему за весь вклад, который он сделал в развитие шорт-трека в России», — сказал президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов по телефону.

Напомним, 32-летний Ан выиграл три золотые медали на Олимпиаде-2006 в составе сборной Южной Кореи и трижды победил на Играх-2014 в Сочи в качестве представителя сборной России. Также он дважды выиграл чемпионат мира и восемь раз — чемпионат Европы.

Ан не был допущен до участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане и завершил прошлый сезон выступлением на чемпионате России в Санкт-Петербурге. 0