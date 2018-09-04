Слепцова: Обвинения смешны, все «доказательства» основаны на словах Родченкова

Олимпийская чемпионка по биатлонуназвала обвинения в нарушении антидопинговых правил смешными, подчеркнув, что все завоеванные ею медали «чистые».

Союз биатлонистов России (СБР) на прошлой неделе объявил о том, что получил сообщение от Международного союза биатлонистов (IBU) о нарушении антидопинговых правил четырьмя российскими биатлонистами, трое из которых уже закончили профессиональную карьеру. По данным СМИ, Слепцова является одной из подозреваемых.

«Дорогие друзья и все, кто любит биатлон! Позади трудная неделя, и только сейчас вроде всё налаживается. Люди, которые нас всегда поддерживали, не бросили нас и сейчас.

Но мне очень обидно и тяжело читать злобные комментарии, ведь никто не знает в чем меня обвиняют, у меня нет положительных проб, и никогда не было.

Все 15 лет на международном уровне я выступала честно и отдавала все силы. Все мои медали чистые.

Нас предупредили, что сейчас нельзя раскрывать подробности, но эти обвинения смешны. Все "доказательства " нарушений антидопинговых правил основаны на обвинениях г-на Родченкова.

Эта ситуация тянется уже очень давно, и, если честно, уже даже гнева нет. Больно было смотреть на ребят, когда их отстраняли перед Олимпиадой.

Теперь вот вспомнили про нас… Но мы будем защищаться и доказывать свою невиновность. Если понадобится, в любых судах», — написала Слепцова на своей странице в Instagram. 0