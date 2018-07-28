IAAF допустила двух россиян к соревнованиям в нейтральном статусе

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила для участия в международных стартах в нейтральном статусе двух российских легкоатлетов, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В IAAF одобрили заявки российских бегунов Егора Николаева (1500 м, 3000 м, 5000 м) и Александра Скоробогатько (400 м, эстафета 4×400 м, 400 м с/б).

Отмечается, что на данный момент 74 российских легкоатлета получили допуск на выступление на международных стартах 2018 года, еще 70 спортсменов ожидают рассмотрения своих заявок. А вот отказ в допуске получили 57 легкоатлетов.

Напомним, членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года. IAAF на заседании в декабре вернется к вопросу о возможном восстановлении ВФЛА. Для этого российская сторона должна признать итоги расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена и восстановить деятельность Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а также предоставить доступ к базе данных, содержащей результаты тестирования проб в московской лаборатории с 2011 по 2015 годы. 0