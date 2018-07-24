Крушельницкий согласится на двухлетнюю дисквалификацию

Российский керлингистпризнает свою вину и согласится на двухлетнюю дисквалификацию.

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Такой вариант досудебного соглашения с Всемирной федерацией керлинга (WCF) рассматривает Федерация керлинга России (ФКР).

«WCF предложила во внесудебном порядке подписать соглашение с федерацией и спортсменом о том, что мы признаем вину и соглашаемся на дисквалификацию сроком на два года. Мы проконсультировались с адвокатами и решили, что смысла упираться, наверное, нет. Доказательств у нас пока нет, а судебный процесс может растянуться на годы. На Сашу никто давления не оказывал, но он осознанно принял решение согласиться на предложение WCF», — сказал президент ФКР Дмитрий Свищев, передает «Р-Спорт».

Напомним, на Олимпиаде-2018 Крушельниций и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу в дабл-миксте, однако затем были лишены наград из-за положительной допинг-пробы россиянина, которая показала наличие мельдония в организме спортсмена. 0