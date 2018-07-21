Сидорова стала первой в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги в Монако

Российская легкоатлеткастала первой в соревнованиях по прыжкам с шестом на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако.

Сидорова одержала первую победу на этапах Бриллиантовой лиги в нынешнем сезоне, взяв планку на высоте 4,85 метра. Этот результат стал личным рекордом россиянки.

Второе место поделили кубинка Ярислей Сильва и гречанка Екатерини Стефаниди: обе спортсменки с одинаковым количеством попыток взяли высоту 4,80 метра.

Сидорова, которой в конце июня исполнилось 27 лет, является чемпионкой Европы (2014), чемпионкой Европы в помещении (2015), а также двукратным серебряным призером чемпионата мира в помещении (2014, 2018). 0