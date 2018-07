Кенийка Чепкоеч установила мировой рекорд в беге на 3000 метров с препятствиями

Кенийская легкоатлеткана этапе Бриллиантовой лиги в Монако установила мировой рекорд в беге на 3000 метров с препятствиями.

27-летная спортсменка показала результат 8 минут 44,32 секунды.

Чепкоеч превзошла результат представительницы Бахрейна Рут Джебет (8.52,78), установленный ей в 2016 году на Олимпиаде в Рио.

Второе место у американки Кортни Фрерихс, которая показала результат 9:00.85, побив рекорд США.

WHAT JUST HAPPENED?!

Beatrice Chepkoech has just SMASHED the world record for the women’s 3000m steeplechase🔥

🚨8:44.32🚨

📷@MeetingHerculis pic.twitter.com/AGh5LvDBHg