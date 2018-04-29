Захаров — третий в прыжках с 3-м трамплина на этапе Мировой серии

Россиянинстал третьим в прыжках в воду с трехметрового трамплина на этапе Мировой серии в Монреале.

Результат Захарова – 505,05 балла.

Победу одержал китаец Цао Юань (531,20), второе место занял его соотечественник Се Сыи (529,30). Еще один россиянин Евгений Кузнецов стал четвертым (463,95).

Кузнецов и Захаров стали вторыми в прыжках с трамплина на этапе Мировой серии

В прыжках с вышки в миксте россияне Юлия Тимошинина и Никита Шлейхер заняли третье место (299,82). Победил канадский дуэт Меган Банфето/Натан Жомбор-Маррей (322,08), на втором месте – южнокорейская пара Ким Михва/Хен Ильмен (320,58).