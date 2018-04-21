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    Шипулин устал от безосновательных нападок Тихонова

    Биатлон
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    Антон Шипулин
    На фото:Антон Шипулин
    Российский биатлонист Антон Шипулин поделился мнением о критике Александра Тихонова в свой адрес.

    «Многие понимают, что это мягко говоря, не очень однозначная фигура в биатлоне. Сегодня он говорит одно, завтра – другое, послезавтра – третье. Он и Анфиса Резцова – люди, безусловно, заслуженные, но… Не знают, что в команде происходит.

    Тихонов сейчас еще больше грязи на меня начнет лить – будет собирать все, что возможно и невозможно, придумывает какие-то новые истории.

    Общались с ним – это громко сказано. Конфликт? Да нет никакого конфликта. Просто я устал от его безосновательных, далеких от правды нападок на меня и тренеров в СМИ. Почему-то лично Александр Иванович мне этого в лицо не говорит. Он говорил – начну тренировать команду, и каждый спортсмен скинет одну-две минуты с результата.

    Если ты такой сильный и умный, возьми китайцев, которые нам проигрывают по полторы минуты ногами, и докажи. Тем более, что возможность у него была: он тренировал сборную России, и ничего не получилось. Надо понимать, что его время прошло. И не дай Бог, я через 20 лет после завершения карьеры буду учить, подсказывать молодым спортсменам. Слова Тихонова, кроме улыбки, у меня не вызывают теперь ничего», — приводит слова Шипулина ЕТВ.

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