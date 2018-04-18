Российские волейболистки вышли в полуфинал юниорского ЧЕ

Самой результативной в составе победительниц стала Валерия Горбунова, набравшая 13 очков.
Ранее россиянки на групповом этапе проходящего в Болгарии турнира обыграли команды Словении, Сербии, Белоруссии (все со счетом 3-1), а также уступили сборной Болгарии (2-3).
Сборная России, набравшая 13 очков в пяти матчах, заняла первое место в группе, выйдя в полуфинал турнира.
.@VolleyRus 🇷🇺 rush to the #semis of #EuroVolleyU17W after a fast 3-0 over @HungarianVolley 🇭🇺 pic.twitter.com/Ti3Z4jRXqa— EuroVolley (@CEVEuroVolley) 18 апреля 2018 г.