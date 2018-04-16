Глава Федерации биатлона Норвегии: Мы не доверяем России

Глава Федерации биатлона Норвегииотметил, что президент Международного союза биатлонистов (IBU)мог сделать больше в вопросе борьбы с допингом в России.

«Мы не доверяем России. Мы считаем, что там произошло много плохого. То, что случилось сейчас, для нас совершенно новое.

Бессеберг сделал очень много для биатлона. Он невиновен, пока не доказано обратное.

Его работа в борьбе с допингом была прозрачной, но мы чувствуем, что он мог сделать больше в вопросе борьбы с допингом в России», – цитирует Слоквика «Спорт-Экспресс» со ссылкой VG.no.

Напомним, на прошлой неделе в офисе IBU прошли обыски. По информации издания VG, глава организации Бессеберг скрыл 65 допинг-случаев с участием российских биатлонистов, начиная с 2011 года. Расследованием этого дела занимается австрийская полиция. Информатор ВАДА Григорий Родченков сотрудничает со следствием по данному делу.