Драчев: Раз инициировали обыски в штаб-квартире IBU, значит, что-то есть

Четырехкратный чемпион мира по биатлону, являющийся кандидатом на пост президента Союза биатлонистов России, прокомментировал обыски в штаб-квартире IBU.

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Напомним, что во вторник, 10 апреля, в штаб-квартире IBU в Зальцбурге прошли обыски по допинговому делу, расследование которого проводит ВАДА, а информатор Григорий Родченков сотрудничает со следствием.

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«Думаю, что это очень сложная ситуация, даже поворотная в развитии наших отношений с IBU. Пока это еще только разговоры, но просто так обыски по санкциям Интерпола и полиции Австрии не проходят.

Они набрали определенную базу для того, чтобы выехать на них. Раз они инициировали обыски, значит, что-то есть. Пока ведутся разговоры – официальные документы нам вряд ли кто-то сейчас представит.

Поэтому высказаться о перспективах российского биатлона пока неправильно, но в целом, конечно, это не очень хорошая история для нас.

Если это связано с борьбой за место президента IBU, то все логично складывается. Кто-то хочет сместить президента и занять его место.

Понятно, кто за этим стоит – американская сторона совместно с другими товарищами. Это обычная практика – идут снизу, за полгода до выборов.

В сентябре будет отчетно-выборных конгресс IBU, где определится имя нового президента. Это кресло очень важное, почетное, ведь биатлон вышел на лидирующие позиции по всем рейтингам.

Повод поговорить об участии России – всегда очень интересный и раскручиваемый. И с военной точки зрения, и с политической – эти новые санкции... Россия в этом плане самая популярная.

Мы помним, что они открывали много дел в отношении наших лыжников, бобслеистов и других спортсменов перед Олимпиадой-2018. Но в итоге суд это не подтвердил, и все медали вернули.

Так что, может быть, в качестве провокации они это дело в отношении Евгения Устюгова инициировали. Пока доказательной базы нет, мы видим только их комментарии», — приводит слова Драчева «Спорт-Экспресс».