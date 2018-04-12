ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Драчев: Раз инициировали обыски в штаб-квартире IBU, значит, что-то есть

    Биатлон Допинг Вокруг спорта
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Владимир Драчев
    На фото:Владимир Драчев
    Четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев, являющийся кандидатом на пост президента Союза биатлонистов России, прокомментировал обыски в штаб-квартире IBU.

    СМИ: Бессеберг скрыл 65 допинг-случаев с российскими биатлонистами

    Напомним, что во вторник, 10 апреля, в штаб-квартире IBU в Зальцбурге прошли обыски по допинговому делу, расследование которого проводит ВАДА, а информатор Григорий Родченков сотрудничает со следствием.

    Бессеберг прикрывал россиян. Глава IBU продал свое молчание

    «Думаю, что это очень сложная ситуация, даже поворотная в развитии наших отношений с IBU. Пока это еще только разговоры, но просто так обыски по санкциям Интерпола и полиции Австрии не проходят.

    Они набрали определенную базу для того, чтобы выехать на них. Раз они инициировали обыски, значит, что-то есть. Пока ведутся разговоры – официальные документы нам вряд ли кто-то сейчас представит.

    Поэтому высказаться о перспективах российского биатлона пока неправильно, но в целом, конечно, это не очень хорошая история для нас.

    Если это связано с борьбой за место президента IBU, то все логично складывается. Кто-то хочет сместить президента и занять его место.

    Понятно, кто за этим стоит – американская сторона совместно с другими товарищами. Это обычная практика – идут снизу, за полгода до выборов.

    В сентябре будет отчетно-выборных конгресс IBU, где определится имя нового президента. Это кресло очень важное, почетное, ведь биатлон вышел на лидирующие позиции по всем рейтингам.

    Повод поговорить об участии России – всегда очень интересный и раскручиваемый. И с военной точки зрения, и с политической – эти новые санкции... Россия в этом плане самая популярная.

    Мы помним, что они открывали много дел в отношении наших лыжников, бобслеистов и других спортсменов перед Олимпиадой-2018. Но в итоге суд это не подтвердил, и все медали вернули.

    Так что, может быть, в качестве провокации они это дело в отношении Евгения Устюгова инициировали. Пока доказательной базы нет, мы видим только их комментарии», — приводит слова Драчева «Спорт-Экспресс».

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Бессеберг прикрывал россиян. Глава IBU продал свое молчание
  • Рассказываем о новом скандале в Международной федерации биатлона
    •
  • 12/04
    • СМИ: Бессеберг скрыл 65 допинг-случаев с российскими биатлонистами
  • 12/04
    • ВАДА открыло дело в отношении Евгения Устюгова
  • 12/04
    • Сборная России по тяжёлой атлетике на ОИ-2020 будет представлена двумя атлетами
  • 11/04
    • Глава IBU Бессеберг и генсек Реш — фигуранты уголовного расследования
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Юлия ЛипницкаяК этому все шло. Юлия Липницкая больше не выйдет на ледОлимпийская чемпионка завершила карьеруДжастин Гэтлин и Усэйн БолтДобегался. Болт ушел проигравшимБолт проиграл. Как это вообще возможно?Виталий МуткоА воз и ныне тамЧто ждет российский спорт после Олимпиады-2016?WADA частично признала свою ошибкуМельдониевый хэппи-эндО сенсационном решении Всемирного антидопингового агентства Ричард МакларенПочему молчит Мутко, или Памперсы еще могут пригодитьсяМнения и мысли российских СМИ о второй части доклада МакларенаЕвгения МедведеваОжидаемый триумф лунной девочкиСМИ о победе Евгении Медведевой на чемпионате Европы
    Подробный разбор
  • Проклятый бой. Хабиб и Фергюсон снова разминулись
  • Поединок сорвался в четвертый раз
    •
  • Король Фуркад, чудо Маккарайнен и смазанный сезон сборной России
  • Итоги биатлонного сезона
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Достойно ли покинет ЦСКА Лигу Европы?
  • ЦСКА – «Арсенал». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 12 апреля
  • 2,23
    •
  • Кике Сетьен ведет «Бетис» в Лигу Европы
  • «Жирона» — «Бетис». Прогноз и ставки на матч 32-го тура испанской Примеры 13 апреля
  • 1,71
    •
    Прочие. Лента новостей
  • 23:20
    • Самуэльссон: Не хочу, чтобы IBU стала новой ФИФА
  • 23:00
    • Йоханнес Бе: Если информация о Бессеберге — правда, это позорное жульничество
  • 22:47
    • Бессеберг: Родченков хочется привлечь внимание к своей персоне
  • 20:00
    • Сборная России по тяжёлой атлетике на ОИ-2020 будет представлена двумя атлетами
  • 18:59
    • Кравцов: Всё, что написано по поводу Евгения Устюгова, — неправда
  • 18:47
    • ВАДА открыло дело в отношении Евгения Устюгова
  • 17:41
    • Выборы президента ОКР пройдут 29 мая
  • 14:47
    • Майгуров отказался занять пост главы IBU
  • 13:17
    • Фуркад: Я лишился некоторых побед из-за допингистов
  • Бессеберг прикрывал россиян. Глава IBU продал свое молчание
  • Рассказываем о новом скандале в Международной федерации биатлона
    • Вчера в 12:25
  • 10:57
    • СМИ: Бессеберг скрыл 65 допинг-случаев с российскими биатлонистами
  • 11/04
    • Полиция начала расследование в отношении IBU на основании данных от ВАДА
  • 11/04
    • Глава IBU Бессеберг и генсек Реш — фигуранты уголовного расследования
  • 11/04
    • Полиция провела обыски в австрийской штаб-квартире IBU
  • 10/04
    • Олимпийский чемпион-2012 дисквалифицирован за допинг
  • 10/04
    • Волейболисты «Белогорья» второй раз в истории завоевали Кубок ЕКВ
  • 10/04
    • 27 членов МОК подозреваются в получении взяток в поддержку Олимпиады в Пхенчхане
  • 10/04
    • Мэйвезер и Макгрегор проведут бой по специальным правилам
  • 09/04
    • Дэна Уайт: Нурмагомедов — самый доминирующий боец в истории UFC
  • 09/04
    • Сироткин разочарован результатом Гран-при Бахрейна
    Все прочие виды
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лента

    Виды спорта

    Автоспорт Формула-1 Биатлон ЧЕ по биатлону-2017 ЧМ по биатлону-2017 Борьба ЧЕ по борьбе-2017 ЧМ по борьбе-2017 Водные виды ЧЕ по прыжкам в воду-2017 ЧМ по водным видам спорта 2017 Волейбол ЧЕ по волейболу-2017 (женщины) ЧЕ по волейболу-2017 (мужчины) Гандбол ЧМ по гандболу-2017 (женщины) Горные лыжи ЧМ по горным лыжам-2017 Дзюдо ЧЕ по дзюдо-2017 ЧМ по дзюдо-2017 Лёгкая атлетика ЧЕ по лёгкой атлетике в помещении-2017 ЧМ по лёгкой атлетике-2017
    Коньки ЧМ по конькам на отдельных дистанциях-2017 ЧМ по конькам в классическом многоборье-2017 ЧМ по конькам в спринтерском многоборье-2017 Лыжи ЧМ по лыжным видам спорта-2017 Плавание ЧЕ по плаванию на короткой воде-2017 Спортивная гимнастика ЧЕ по спортивной гимнастике-2017. Инд. первенство ЧМ по спортивной гимнастике-2017 Тхэквондо ЧМ по тхэквондо 2017 Фехтование ЧЕ по фехтованию-2017 ЧМ по фехтованию-2017 Фигурное катание ЧЕ по фигурному катанию-2017 ЧМ по фигурному катанию-2017 Художественная гимнастика ЧЕ по художественной гимнастике-2017 ЧМ по художественной гимнастике-2017 Шахматы ЧЕ по шахматам-2017 (женщины) Командный ЧМ по шахматам-2017 ЧЕ по шахматам-2017 (мужчины) Шорт-трек ЧМ по шорт-треку-2017
    Американский футбол Бадминтон ЧЕ по бадминтону-2017 Бобслей Велоспорт Тур де Франс ЧМ по трековым велогонкам-2017 Гребля ЧМ по гребле на байдарках и каноэ-2017 ЧМ по академической гребле-2017 Кёрлинг ЧМ по кёрлингу-2017 (женщины) ЧМ по кёрлингу-2017 (мужчины) ЧЕ по кёрлингу-2017 Настольный теннис ЧМ по настольному теннису-2017 Пляжный волейбол ЧМ по пляжному волейболу-2017 Пляжный футбол ЧМ по пляжному футболу-2017 Скелетон Тяжёлая атлетика ЧМ по тяжёлой атлетике-2017 Фрисби Хоккей на траве ЧЕ по хоккею на траве-2017 Хоккей с мячом
    Вокруг спорта Допинг Олимпизм Спорт на ТВ