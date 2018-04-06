Отец Нурмагомедова прокомментировал инцидент с Макгрегором

, отец российского бойца UFC, прокомментировал инцидент с нападением на автобус ирландца

Инцидент случился в четверг в Бруклине. Макгрегор в компании друзей атаковал автобус с участниками турнира UFC 223, который должен пройти 7 апреля в Нью-Йорке. В результате инцидента два бойца получили травмы.

Макгрегор был арестован полицией Нью-Йорка, ему предъявлены обвинения.

«Плохо ко всему этому отношусь. Такие ситуации нежелательны. В случае нарушения закона это могло сказаться на участии Хабиба в бое за пояс, Макгрегор мог не лишиться пояса. Так что все это нежелательно, все что угодно могут провоцировать», — цитирует Нурмагомедова «Р-Спорт».