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    Отец Нурмагомедова прокомментировал инцидент с Макгрегором

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    Хабиб Нурмагомедов
    На фото:Хабиб Нурмагомедов
    Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал инцидент с нападением на автобус ирландца Конора Макгрегора.

    Инцидент случился в четверг в Бруклине. Макгрегор в компании друзей атаковал автобус с участниками турнира UFC 223, который должен пройти 7 апреля в Нью-Йорке. В результате инцидента два бойца получили травмы.

    Макгрегор был арестован полицией Нью-Йорка, ему предъявлены обвинения.

    «Плохо ко всему этому отношусь. Такие ситуации нежелательны. В случае нарушения закона это могло сказаться на участии Хабиба в бое за пояс, Макгрегор мог не лишиться пояса. Так что все это нежелательно, все что угодно могут провоцировать», — цитирует Нурмагомедова «Р-Спорт».

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